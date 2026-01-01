Balado Signature: les comités et les grands accords commerciaux

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Dans ce sixième épisode, Jason Groleau s'intéresse à un aspect moins connu du travail parlementaire : les différents comités auxquels participent les députés et leur rôle dans les grands dossiers qui touchent le Canada.

Au cours de la discussion, il explique également l'importance des grands accords commerciaux internationaux, notamment l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), dont le renouvellement fait actuellement l'objet de discussions avec les Américains.

Il revient aussi sur le MERCOSUR et sur la mission qu'il a récemment effectuée au Brésil afin de participer aux échanges entourant les négociations avec les pays d'Amérique du Sud.

Un épisode qui permet de mieux comprendre comment certaines décisions prises à l'international peuvent avoir des répercussions concrètes sur les entreprises, les producteurs et l'économie d'ici.

Ce Balados Signature est une présentation de Jason Groleau, député fédéral de Beauce