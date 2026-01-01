Balado Signature: les nouveaux rôles du député au sein du Parti

Voir la galerie de photos

Dans ce cinquième épisode, Jason Groleau revient sur les nouvelles responsabilités qui lui ont récemment été confiées au sein du Parti conservateur du Canada. Des nominations qu'il ne s'attendait pas à recevoir aussi rapidement après son entrée en politique fédérale.

Au cours de la discussion, il explique en quoi consistent ses rôles de ministre fantôme et de président du caucus québécois, deux fonctions qui l'amènent à jouer un rôle stratégique au sein de son parti, tant à Ottawa qu'au Québec.

L'occasion est également de mieux comprendre le fonctionnement de l'opposition officielle et les responsabilités qui accompagnent ces nouvelles fonctions, ainsi que la confiance que le chef Pierre Poilievre lui a accordée en lui confiant ces mandats.

Ce Balados Signature est une présentation de Jason Groleau, député fédéral de Beauce