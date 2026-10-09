Balado 2e épisode avec Hugues Drouin
Préparer sa succession: un geste essentiel pour éviter bien des tracas
Personne ne sait quand surviendra son décès, mais une chose est certaine, mieux vaut s'y préparer. C'est le message que souhaite transmettre Hugues Drouin, lors d'une rencontre, le 21 octobre à 14 h et 19 h au Georgesville de Saint-Georges, consacrée aux impacts fiscaux et légaux d'une succession.
Avec une touche d'humour, le conférencier compare la préparation d'une succession à l'installation des pneus d'hiver. Inutile d'attendre la tempête pour agir. Une bonne planification permet non seulement d'avoir l'esprit tranquille, mais aussi de protéger ses proches contre d'éventuelles complications administratives, fiscales et familiales.
Au cours de cette conférence d'environ deux heures, les participants découvriront différentes stratégies pour réduire les impacts fiscaux au décès, maximiser l'héritage transmis à leurs proches et prévenir les conflits entre héritiers.
La rencontre s'adresse autant aux personnes qui possèdent des biens, des placements ou des REER qu'aux futurs héritiers et à ceux qui pourraient être appelés à agir comme liquidateurs d'une succession. Les familles recomposées, dont la réalité peut complexifier le partage des biens, y trouveront également des conseils utiles.
Hugues Drouin promet une approche accessible, ponctuée d'exemples concrets et d'humour, afin de démystifier un sujet souvent évité, mais qui concerne tout le monde.
Le coût de participation est de 50 $ par personne ou de 80 $ par couple. Les places sont limitées.
Pour inscription:
Téléphone : 418-226-8649
Courriel : hugues.drouin@telus.net
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