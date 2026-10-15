Régler une succession : mieux s’informer pour éviter les mauvaises surprises

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Le règlement d’une succession peut rapidement devenir un processus complexe, long et parfois conflictuel. Pour aider les citoyens à mieux s’y retrouver, une conférence propose de démystifier les démarches administratives, les recherches testamentaires et, surtout, les conséquences fiscales liées à un décès.

L’objectif est simple : donner aux participants les outils nécessaires pour mieux comprendre les étapes à suivre et gagner en autonomie dans le règlement d’une succession.

Au cours de la conférence, les participants pourront découvrir les différentes étapes à respecter, dans l’ordre chronologique, ainsi que les documents à remplir, les personnes à consulter et les ressources disponibles en ligne. Des exemples concrets leur permettront également de mieux comprendre les démarches à entreprendre selon leur situation.

« Je vous mets le plus autonome possible », explique le conférencier, qui souhaite rendre ces informations accessibles à monsieur et madame Tout-le-Monde, sans qu’ils aient à consulter constamment un notaire pour savoir quoi faire.

L’importance des recherches testamentaires

Parmi les premières démarches à effectuer figure la recherche testamentaire, qui permet notamment de vérifier l’existence du dernier testament d’une personne décédée. Le conférencier entend expliquer comment effectuer ces recherches soi-même, à l’aide des ressources disponibles sur Internet.

La présence ou l’absence d’un testament peut avoir une incidence importante sur les démarches à entreprendre et sur le temps nécessaire pour régler la succession.

Les conséquences fiscales à ne pas négliger

La fiscalité constitue une autre partie importante de la conférence. Au décès d’une personne, plusieurs de ses biens peuvent être considérés comme ayant fait l’objet d’une disposition aux fins de l’impôt, même s’ils n’ont pas été vendus réellement.

La maison, les terrains, les terres à bois et certains placements enregistrés, comme les REER et les FERR, peuvent ainsi entraîner des conséquences fiscales importantes.

À titre d’exemple, le conférencier évoque le cas d’une personne qui possède 300 000 $ en REER. Le traitement fiscal de cette somme au décès peut entraîner une facture d’impôt considérable, selon la situation.

Il existe toutefois des stratégies de planification qui peuvent permettre de réduire certains coûts fiscaux lorsqu’elles sont mises en place au bon moment. L’objectif est notamment de préserver une plus grande part du patrimoine pour les héritiers.

Le conférencier souhaite également sensibiliser les liquidateurs de succession aux choix fiscaux qui s’offrent à eux. Selon lui, il est important de connaître les particularités de sa situation afin de pouvoir poser les bonnes questions à son comptable ou à un autre professionnel.

« Avec la liste que je vais vous donner, vous allez être capable de mettre le point, de dire : “N’oublie pas, j’ai telle situation” », explique-t-il.

Une conférence destinée à un large public

Contrairement à ce que certains pourraient croire, la conférence ne s’adresse pas uniquement aux personnes âgées ou à celles qui approchent de la fin de leur vie. Elle vise aussi les personnes qui souhaitent planifier leur succession à l’avance, ainsi que celles qui pourraient avoir à gérer les démarches administratives après le décès d’un proche.

La préparation permet notamment de mieux comprendre les conséquences financières de ses décisions et de faciliter le travail des héritiers.

Le conférencier précise qu’il ne cherche pas à vendre des produits ou des services. Sa démarche se veut indépendante : les participants n’ont pas à changer de comptable, de conseiller financier, de notaire ou d’institution financière.

La conférence est offerte au coût de 50 $ par personne ou de 80 $ pour un couple. Elle vise à transmettre des connaissances pratiques afin d’aider les citoyens à prendre des décisions éclairées et à mieux traverser une étape souvent difficile sur les plans administratif, financier et familial.