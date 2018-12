Qu’est-ce qu’une zoonose?

Le terme zoonose est utilisé pour définir une affection commune à l’homme et à l’animal, c’est-à-dire une maladie qu’un animal infecté peut transmettre à l’homme, et vice-versa. Prenez par exemple l’influenza aviaire HINI qui a fait l’objet d’une vaccination préventive de la population humaine. Ceci est un bel exemple de zoonose. À plus petite échelle, plusieurs autres zoonoses existent et il est préférable de les connaître afin de mieux les prévenir.