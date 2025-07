L'Hôtel de ville de Saint-Georges

C'est en 1963 que le conseil municipal de Saint-Georges entreprends des discussions sur la possibilité d'ériger un nouvel hôtel de ville, pour remplacer celui de 1920, qui était rendu vétuste. Le projet est d'autant plus sérieux que la municipalité a connu une expansion importante au fil des décennies précédentes. C'est sous le règne du maire Sylvester Redmond que la décision officielle est prise. On a commencé par trouver le meilleur site possible, soit un endroit central et facilement accessible. On a opté pour un grand emplacement au coin de la 118e rue et du boulevard Lacroix, qui était alors vacant (photo 2). Les négociations avec le propriétaire se sont déroulées rondement et on a bouclé cette transaction au prix de 52,800$. On a aussi retenu les services de l'architecte Paul Voyer pour la préparation des plans, et on a estimé les coûts au montant de 375,000$.



Le contrat de construction a été adjugé à la firme Kennebec Construction de Pamphile Rodrigue. Les travaux ont commencé à l'été 1964 et se sont terminés en 1965. Le Conseil municipal en a pris possession et y a tenu sa première assemblée le 17 mai 1965 (photo 1, dans les années '70). Voyez une autre photo du 11 juin 1998 (photo 3), sur laquelle on voit le chiffre 50 affiché au dessus de la porte d'entrée, la raison en étant que l'on célébrait alors le 50e anniversaire de l'obtention de la charte provinciale attribuant à notre agglomération le statut de ville en 1948.



Cet édifice a toujours été bien entretenu et a été rénové à plusieurs reprises. Entre autres en 1999, une importante rénovation fut effectuée par le Groupe Pomerleau, au coût de 946,000$.



Entre 1965 et 2022, les services d'incendie étaient logés au rez-de-chaussée arrière de cet hôtel de ville. Une nouvelle caserne de pompiers vaste et moderne ayant été construite plus loin sur le boulevard Lacroix et ouverte en 2022, on a alors entrepris de faire des rénovations majeures à cette partie de l'hôtel de ville (encore en cours) pour y loger entre autres les services de la Cour Municipale qui dessert la majorité des municipalités de la région.



À l'époque du maire Redmond (il fut maire pendant 13 ans en tout) dans les années '70, le nom de notre hôtel de ville fut traduit et affiché dans les deux langues (français et en anglais), comme on le constate à la photo 4. Des citoyens ayant protesté, le maire répondit qu'il fallait y mettre le nom anglais (en plus du français) «City Hall», car si on n'utilisait que le français, beaucoup d'américains qui passaient croyaient que c'était un hôtel et allaient déranger le personnel des bureaux pour louer une chambre. Même si c'était vrai, on a fini par enlever le «City Hall».



Pendant longtemps, on a affiché les armoiries de la ville sur la façade (photo 5). Mais en 2016, la ville a adopté un nouveau logo beaucoup plus moderne, de sorte qu'on a enlevé l'ancien pour le remplacer par le nouveau (photo 6). C'est un bel édifice dont les géorgiens sont fiers.



Photo 1 du fonds Marguerite Labbé. Photo 2 du fonds Claude Loubier. Photos 3 et 5 du fonds Yvon Thibodeau. Photo 6 courtoisie de Sylvio Morin. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique