La recette de la longévité: les amis et la famille

Si vous avez eu une vie active et stimulante incluant de solides relations sociales avant la retraite, faites la même chose après la retraite, puisque vous aurez ainsi plus de chances de vivre longtemps et en santé.

Des études, dont l’une menée par des chercheurs de la Brigham Young University et de l’University of North Carolina à Chapel Hill, concluent que de solides relations sociales ont un effet bénéfique pour la santé mentale et physique. Les chercheurs ont découvert qu’il existait un lien entre une vie sociale active et un risque moins élevé de cancers et de maladies cardio-vasculaires, une plus grande capacité à accomplir des tâches physiques, un plus grand bonheur et de meilleures fonctions cognitives.

À l’inverse, le manque de rapports sociaux est associé à la dépression, à un déclin des facultés cognitives au troisième âge et à une plus grande mortalité. Les auteurs d’une étude de la Harvard Medical School ont découvert qu’un manque de solides relations sociales augmente le risque de décès prématuré pour l’ensemble des causes de 50 %.

La conclusion à tirer est donc évidente : maintenez une vie sociale active à la retraite, mais sans exagérer. Vous pourriez décider de faire du bénévolat, de vous initier à un nouveau sport ou à une nouvelle activité avec d’autres retraités, de participer à un programme de voyages de groupe ou d’entraîner une équipe de jeunes.

Respectez toutefois vos limites : le stress n’est pas bon non plus.

L’amitié est importante, non seulement parce qu’elle vous gardera en meilleure santé, mais aussi parce que les amis... sont les amis. Alors, gardez le contact et rencontrez vos amis une fois par mois pour le déjeuner ou pour le dîner.

Nul doute que les effets bénéfiques de l’amitié vous garderont plein d’entrain et heureux pendant vos longues années à la retraite. Et n’oubliez pas non plus de garder le contact avec votre conseiller professionnel, qui peut vous aider à assurer votre sécurité financière tout au long de votre retraite.