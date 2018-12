LA BRASSERIE MARIE-TOMICHE DE PLACE CENTRE-VILLE

On va déjeuner à la Marie-Tomiche demain? Voila une question qu'on se posait souvent il y a 30 ans. Cet établissement fut fondé vers 1980 et était localisé au centre d'achat Place Centre-ville. La 1re photo (de 1982) présente l'entrée avant, à l'époque où il n'y avait pas encore de stationnement étagé en béton devant l'édifice. Son nom provient de la rue en face de laquelle il était situé (côte Marie-Tomiche). On y servait non seulement des déjeuners mais aussi, comme le disait leur publicité, «4 spéciaux tous les jours». C'était l'endroit idéal pour aller déjeuner ou souper en famille quand c'était l'anniversaire de l'un des membres de la fratrie, on y mangeait très bien dans une atmosphère festive et avec un service hors pair. Vous vous souvenez des serveuses Cécile, Danie, Linda, Julie, Sonia, Monique, Lise, Jeanne-Ange, Anne, Brigitte, Lily...? Et si j'en oublie, svp complétez la liste. Cet établissement fut très populaire pendant plusieurs années. M. Nelson Rodrigue et sa gentille épouse Bertha en furent aussi d'excellents propriétaires pendant une certaine période dynamique.



La dernière photo nous montre l'entrée par le mail intérieur du restaurant qui a précédé la Brasserie, dans le même local. Ce commerce, ouvert en 1979, s'appelait LA CRÊPIÈRE, comme c'était écrit en grosses lettres au-dessus des portes d'accès. Les propriétaires étaient M. Édouard Thabet et son épouse Tilda. Évidemment, comme le nom l'indique, leur spécialité était les crêpes, elles étaient délicieuses. On y servait les crêpes repas et les crêpes dessert, servies chaudes arrosées de coulis et accompagnées de crème glacée. C'était super, mais on pense qu'à cette époque, la population n'était peut-être pas prête ou assez nombreuse pour un tel genre de restauration. Pourtant c'était si bon. La Brasserie Marie-Tomiche lui a succédé.

Quel beau souvenir pas si lointain... Dommage que ce soit disparu, c'était si agréable.

Texte et recherches de Pierre Morin.