Le chocolat : à ne pas partager avec vos animaux !

Le chocolat est délicieux pour nos petites gourmandises, mais peut s’avérer dangereux pour nos animaux de compagnie! Les effets stimulants produits par l’ingestion de chocolat sont causés par son contenu riche en théobromine et en caféine, que l’on nomme des méthylxanthines. Les chiens et les chats sont très sensibles aux effets de ces méthylxanthines, ce qui provoque la toxicité chez ces derniers.

Les effets secondaires de l’ingestion de chocolat sont proportionnels à la concentration de méthylxanthine, qui dépend du type et la quantité de chocolat ingéré ainsi que du poids de l’animal. Plus le chocolat est concentré en cacao, plus ce dernier sera dangereux ! Le chocolat blanc est donc le moins toxique, suivi dans l’ordre du chocolat au lait, du chocolat noir et de la poudre de cacao.

Si votre animal ingère une petite quantité de méthylxanthine, il présentera des symptômes digestifs tels de la diarrhée, des vomissements et de la faiblesse. En cas d’ingestion plus importante, les symptômes peuvent progresser vers de l’agitation, une augmentation des fréquences cardiaque et respiratoire, des tremblements, de l’hypertension artérielle, de l’arythmie cardiaque, des convulsions et la mort.

Si vous suspectez que votre animal peut avoir ingérer du chocolat, il est important de vous rendre chez votre vétérinaire le plus rapidement possible en apportant l’emballage du chocolat. Cela permet d’évaluer la toxicité et d’établir le plan de traitement d’urgence approprié. Le but du traitement est de réduire l’absorption du chocolat non digéré et de favoriser l’élimination des méthylxanthines.