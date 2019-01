LE MAGASIN GÉNÉRAL J.-THOMAS CLICHE

Le marchand J. Thomas Cliche opéra un magasin général très fréquenté à Saint-Georges pendant trois décennies. Le nom exact de son commerce était «J. T. Cliche & Fils Enrg» (photo 1, de 1950), ouvert dans les années '20. Il était bien situé, sur la 1re Avenue, presque en face de la 123e Rue, là où se trouve aujourd'hui le magasin de jouets Place Bureau. À l'époque, on trouvait de tout dans ce genre de magasin, c'était vraiment incroyable, il y en avait pour tous les goûts: de l'épicerie, des coupons (tissu), des meubles, des laveuses, des charrues, des radios, des chaussures, des outils, des jouets, et il était en plus agent des «beaux» poêles Bélanger et dépositaire des peintures Narvo et Murphy. La 2e photo nous offre une vue intérieure de cet extraordinaire établissement, les allées et étagères étaient surchargées. C'était alors courant, il fallait de tout, car les gens n'allaient pas magasiner à Québec, c'était vraiment «général». On aperçoit sur la 3e photo la parade de la SJB en 1948, passant devant l'édifice. J. T. Cliche ferma ses portes en 1951 et Farmer ouvrit au même endroit le 11 décembre 1951. La 4e photo, vers le milieu des années '50, nous permet de constater que c'est bien le même immeuble quelques années plus tard, occupé par le magasin Farmer, qu'on est en train de rénover.

Vous avez peut-être connu certains de ses fils, dont Maurice, Ls-Georges, Pascal et Colomb Cliche. Ce dernier a demeuré dans une maison antique presque en face (aussi appelée maison Moisan), juste au sud du Centre Social, maison qui avait été construite en 1866 et qui fut démolie le 8 mai 1973, lorsque Colomb y érigea un édifice commercial pour loger le magasin Yellow.

Photos 1, 2 et 4 du fonds Claude Loubier. Photo 3 du fonds René Labbé. Texte et recherches de Pierre Morin.