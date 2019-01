LE MÉMORABLE CAFÉ PARIS

Les plus âgés l'ont connu et les plus jeunes en ont entendu parler. Il fut fondé en 1930 par M. Louis Drouin qui l'a opéré pendant 10 ans. La 2e photo nous montre M. Drouin posant fièrement devant son établissement vers 1934. Il fut plus tard maire de la ville pendant deux ans, en 1947 et 1948. Remarquez que pendant environ 10 ans, le garage Morin GMC était situé juste à côté, soit entre le Café Paris et le Théâtre St-Georges. Et en face, comme on le voit à la 3e photo, c'était, en 1935, le garage L. P. Baril. En 1945, J. W. Morin acheta le garage Baril et y déménagea son garage d'autos G.M. tout en conservant le terrain à côté du Café Paris, où il garait ses autos à vendre, sur une grande plateforme en bois dont la partie arrière était érigée sur des pilotis.



Le café Paris fut aussi exploité pendant longtemps par M. Guy Bernard. C'était le rendez-vous des jeunes après la soirée dans les années '50 et '60. Les clients préféraient les banquettes rondes près des vitrines. Il y avait sur chaque table un petit juke-box avec la liste de tous les disques qu'on pouvait faire jouer après y avoir inséré la pièce de monnaie requise. Et la nourriture était délicieuse. La majorité des baby-boomers actuels ont fréquenté cet établissement si populaire dans leur jeunesse, beaucoup s'y rendaient en fin de soirée, venant du Manoir ou du Morency. De la première avenue, on pouvait y accéder par un petit sentier pédestre passant entre l'ancien bureau de poste et le restaurant Chez Francine.



Le gros feu de la 2e Avenue, en juillet 1965, a failli le détruire (photo 1) mais heureusement le vent a tourné et le pompiers ont réussi à maitriser l'incendie, de sorte que l'établissement a pu continuer. Il fut vendu en 1972 à des asiatiques qui ont changé le nom pour le New Dragon (photo 4). Il a fermé en 1999. Le bâtiment fut ensuite démoli dans l'avant-midi du mercredi 21 novembre 2001 et aujourd'hui, c'est un terrain vacant. Un souvenir qui rend mélancoliques ceux qui l'ont fréquenté.



Photo 1 du fonds Claude Loubier. Photo 2 du fonds Caroline Paquet. Photos 3 et 4 de Mme Anne Provost. Texte et recherches de Pierre Morin.