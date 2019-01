L'hiver en Beauce: un incontournable!

Pour vraiment aimer l’hiver malgré le froid, la neige et le verglas…. Il faut venir faire un tour en Beauce! Cette saison a tant à offrir et de nombreuses entreprises beauceronnes vous proposent des activités hivernales incontournables. Il est temps de sortir de sa couverture de laine pour mettre le bout de son nez dehors!

Bleuetière Goulet, Saint-Frédéric

Encore cette année, la Bleuetière profite de l’hiver pour vous offrir une expérience magique : les sentiers de patin! C’est sans aucun doute une activité à vivre en plein cœur des sapins et de la neige pour une atmosphère à couper le souffle.

Domaine du Radar, Saint-Sylvestre

Cette ancienne base militaire a tout pour rendre heureux les amoureux de plein air. L’hiver, le Domaine du Radar offre deux pistes de luge autrichienne de 2,3 km pour du plaisir garanti, trois descentes de ski hors-piste et 8 km de sentiers de raquette. Pour en profiter encore plus, il suffit de louer un chalet ou une yourte directement sur place. Le Domaine du Radar offre vraiment des activités pour tous les goûts!

Zec Jaro, Saint-Théophile

Le Lac des cygnes de la Zec Jaro est ouvert tout l’hiver pour la pêche sur la glace à la truite mouchetée. Il s’agit d’une autre façon de vivre l’hiver et une belle façon pour les amateurs de pêche de poursuivre leur passion malgré la fin de l’été. L’auberge ayant une capacité de 36 places est l’idéale pour un séjour en groupe et les chalets vous permettront de créer des souvenirs incroyables avec votre famille ou vos amis.

Fête des neiges de Vallée-Jonction

Le 9 février prochain aura lieu la troisième édition de la fête des neiges de Vallée-Jonction. Cette journée est un événement à ajouter à son calendrier, car il ne faut surtout pas le manquer. DJ Sylvain mettra une ambiance de feu toute la journée jusqu’à minuit. Puis, il aura des activités pour tout le monde! Des cours de danse country, un marché aux puces, des jeux gonflables, une mini ferme, une démonstration médiévale, des concours et des courses pour les enfants et les grands et encore plus pour une journée inoubliable. La soirée se terminera même avec des feux d’artifices, question de terminer en grand un événement grandiose.

Centre Dixtraction, Saint-Georges

Après avoir passé autant de temps à l’extérieur, c’est le moment de s’amuser au centre de jeux intérieur à Saint-Georges. Le Parc-O-Fun, le centre d’amusement pour enfants, le laser tag et les quilles font partie du Centre Dixtraction pour le bonheur de tous! C’est l’endroit idéal pour célébrer un anniversaire ou pour tout simplement vivre une journée extraordinaire, peu importe la température extérieure.