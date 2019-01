UN BEAU SECTEUR DE LA PREMIÈRE AVENUE EN 1935

Magnifique photo du secteur de l'hôtel Morency vers 1935. Pour mieux distinguer les détails, cliquez sur la petite flèche en haut à droite de la photo pour l'agrandir. En gros plan à droite, l'immeuble de M. Pierrot Fortin qui a abrité la banque de Québec de 1898 à 1923. Après M. Fortin, c'est devenu la maison de M. Michel Anto. Ensuite, on voit très bien l'enseigne du magasin Rouge et Blanc, une imposante épicerie qui fut ouverte en 1931 par le «jeune» Gérard Thibaudeau, homme d'affaires talentueux. L'édifice, bien que restauré à plusieurs reprises depuis, existe encore aujourd'hui et loge entre autres le restaurant Chez Francine. Tout de suite après, on distingue l'enseigne de l'hôtel Murtha qui fut bâti en 1933-34. Juste ensuite, on aperçoit l'annonce Champlain et le haut des 2 pompes à essence du garage de M. J.-Adalbert Gilbert qui ouvrit en 1919. Puis l'hôtel Saint-Georges qui fut rebaptisé le Manoir Chaudière en 1946.

À gauche, le gros édifice avec la cheminée est l'hôtel Morency qui fut fondé et était opéré à l'époque par M. Frédéric Morency. Et à côté, l'édifice accolé au trottoir est le studio de photographie de M. Joël Poulin, qui est devenu dans les années '50 le magasin Francia de l'ancien maire Jacques Pinon. Le dernier, au bout gauche de la photo est l'édifice des frères Thibaudeau.

Wow, Incroyable qu'un si bel environnement ait changé à ce point. Tous ces superbes édifices ont été soit démolis ou restaurés. C'est encore beau aujourd'hui, mais vraiment différent!!! Quand on connait l'histoire de ces lieux historiques, ces édifices «fantômes» nous reviennent en mémoire.

Photo du fonds Marthe Bégin. Texte et recherches de Pierre Morin.