L'ANCIEN HÔTEL MAGUIRE AU CENTRE-VILLE

À l'origine, l'enseigne indiquait «Maguire's Hotel» comme on le voit à la 1re photo (vers 1900). Il fut construit en 1890 par M. Philip Maguire (né en 1841 et décédé le 13 janvier 1911). Son épouse Mary Ann Cahill, était la fille de Michael Cahill. Il l'opéra pendant plusieurs années avec M. Augustin Fortier. L'établissement a ensuite porté le nom de Bellevue House (photo 2, vers 1916) à partir de 1914 après avoir été rénové entièrement par le fils de Philip, Edward Maguire et son gendre Hervé Rhéaume. Il fut officiellement réouvert le mardi 30 juin 1914. De 1913 à 1971, l'ancien pont de fer qui reliait les deux rives était situé juste en face. C'était un secteur névralgique à l'époque en raison de l'achalandage considérable de la 1re Avenue (autrefois appelée la rue principale). L'hôtel était donc fréquenté par les gens d'affaires et les voyageurs de commerce et constituait alors le foyer d'animation commercial et industriel de Saint-Georges.



En 1921, la Banque Canadienne Nationale achète l'édifice. Elle s'y établit et y loge pendant plusieurs décennies, jusqu'en 1960 (photo 3 vers 1925). Il y avait aussi le pharmacien Benoit Morin, et par la suite, la pharmacie Doyon (P.-É. Doyon), ainsi que, en 1965, la mercerie Sévigny et le Magasin des Enfants.



C'était un bel édifice construit dans le style Second Empire avec un toit mansardé à quatre versants, le seul dans ce secteur ayant résisté aux débâcles et aux incendies, dont le grand feu de 1915. Il n'a cependant pas résisté à la pelle mécanique, sa démolition a commencé le 3 novembre et s'est terminé le 4 novembre 2009 (photo 4). Quelle triste fin pour ce vénérable monument. Une page nostalgique de notre histoire a été tournée définitivement.



Photos 1 à 3 du fonds Claude Loubier. Photo 4 de M. Yvon Thibodeau. Texte et recherches de Pierre Morin