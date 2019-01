Assez fort de caractère pour aimer l'hiver en Beauce?

Pour vraiment aimer l’hiver malgré le froid, la neige et le verglas…. Il faut venir faire un tour en Beauce! Des activités extérieures les plus excitantes aux meilleurs endroits pour se réchauffer, tous trouveront leur compte et tomberont sous le charme de l’hiver beauceron.

Fête des neiges et Carnaval de Vallée-Jonction

Le 25 au 27 janvier prochain, le Carnaval d’hiver de Vallée-Jonction se tiendra sur les terrains du Club Ski Beauce, une nouveauté pour l’édition 2019!

Participez au rassemblement et à la randonnée de Snow mobile, réchauffez-vous près du feu de joie extérieur, au souper et soirée musicale et au déjeuner le dimanche! En plus, il y aura des jeux et animations extérieurs, des courses amicales et des jeux gonflables! Une fin de semaine de plaisir pour petits et grands vous attend à la Fêtes des neiges et Carnaval de Vallée-Jonction!

Pour plus d’informations, cliquez ici!

QuintEssence, la nouveauté du NRJ Spa Nordique

QuintEssence est le parcours d'hydrothérapie nocturne, une expérience multisensorielle et multimédia. À l’aide d’une scénographie d'éclairages, d’effets d’eau et de projections vidéo, NRJ Spa Nordique vous invite à plonger dans le monde imaginaire et poétique de QuintEssence, un univers inspiré des éléments de la nature! Sous la forme d’une méditation multimédia divertissante à travers un parcours dans les spas et les saunas, les visiteurs sont invités à se reconnecter avec eux-mêmes en prenant conscience du rôle que jouent les différents éléments de la nature.

Venez vivre une expérience magique et relaxante au bord du Lac Sartigan, en plein cœur de la forêt québécoise, exclusive à NRJ SPA NORDIQUE.

Pour plus d’informations cliquez ici!

Pourvoirie du Lac Portage

2019 est arrivé et c’est LE moment de planifier vos sorties de plein air pour l’année! Pensez à la Pourvoirie du Lac Portage pour votre saison de chasse, votre séjour de pêche ou pour vos escapades en chalet! Plusieurs activités sont disponibles sur place, allant de la baignade, à la randonnée pédestres en passant par le kayak et le ponton. Pour souligner un événement de façon originale, qu’il s’agisse d’une réunion d’affaires, de formations, de conférences ou encore d’un mariage, la Pourvoirie du Lac Portage saura répondre à vos attentes, offrant d’ailleurs des repas gastronomiques et ayant une magnifique salle avec vue sur le lac!

Faites vite, il reste encore quelques places en haute saison! Réservez sans plus tarder dans notre auberge bucolique ou dans un de nos coquets petits chalets! À seulement 1h30 des ponts de Québec, sur un territoire complètement privé comprenant 4 lacs. C'est l'évasion parfaite pour la pêche!

Pour plus d’informations cliquez ici!

MF Aventure et la Cache du Golf

Cet hiver, le nouveau camp de base de MF Aventure sera installé au Club de Golf de Beauceville! Le lancement et l’ouverture du site sont prévu le 15 janvier à 13h, dépendamment de la météo! Sur place, vous pourrez faire la location de fat bikes de trottinettes des neiges, de ski hok! L’accueil se fait à l’entrée de la Cache du Golf et ces activités sont disponibles 7 jours sur 7, informations par téléphone ou sur place pour les horaires!

Forfaits scolaires, corporatifs et activités guidées sur place sur réservation!

Vous pourrez jumeler une visite en Beauce avec un séjour à l’Hôtel la Cache du Golf, avec son restaurant ouvert pour déjeuner, dîner et souper avant ou après vos activités de plein air ou vous réchauffer au bar de la Cache! Notre salle de réunion, notre simulateur intérieur de golf et la location de raquettes seront également un ajout à votre séjour à la Cache du golf! Dépêchez-vous à réserver pour profiter d’une promenade en carriole!

Pour plus d’informations sur Mf Aventure, cliquez ici!

Pour plus d’informations sur la Cache du Golf cliquez ici!

Suivez Destination Beauce sur notre site web, Facebook et Instagram pour des idées de sorties en Beauce. C’est le moment de planifier vos week-end pour en profiter à fond!

Pssst! En Beauce, on aime la neige, quoi qu’il arrive! 😉