Une petite faveur

Tout le monde a un côté sombre… Tout le monde a des secrets… Certains, sont plus monstrueux que d’autres…

Stéphanie l’apprendra à ses dépends, lorsque sa meilleure amie Emily est portée disparue. Croyant tout connaitre de son amie maman, la blogueuse sera tourmentée par les cachoteries qu’Emily lui a fait. Non seulement à elle, mais aussi à son cher mari! Lui qui est rongé jusqu’aux os depuis la disparition de sa bien-aimée… Pourtant, tout n’a commencé que lorsqu’Emilie demanda a Stéphanie, une simple petite faveur…

En comparant le livre et le film, le film Une petite faveur a un côté beaucoup plus « funky » que le livre duquel il est adapté, Disparue. En effet, la façon dont les personnages sont présentés dans le film est beaucoup plus théâtrale que lorsque nous les rencontrons dans le roman. Stéphanie est un peu cruche. Surtout dans le livre. Elle est très naïve et c’est pourquoi Emily se fie sur elle pour prendre soin de son tendre fils lorsqu’elle doit quitter en urgence. Une petite faveur qui, au grand étonnement de tous, ne se déroulera pas comme prévu du tout.

Ce n’est pas dans mes habitudes de lire des thriller, mais je voulais découvrir celui-ci puisque j’avais apprécié son adaptation cinématographique. Les deux sont différents, mais ne sont pas moins excellents. Je ne conseille pas nécessairement de lire le roman avant de voir le film et vice-versa. Mais en visionnant le long-métrage, il m’a été plus facile de comprendre les personnalités et caractères des personnages. (Même si Stéphanie n’a pas vraiment de personnalité dans le livre )

Bref, le suspense et les mystères qui entourent Emily valent la peine de se plonger dans ce roman au dénouement complètement insensé!

Merci Hachette Canada pour l’envoi de mon troisième thriller sur le blog!

-Chloé

