LA MAISON BLANCHE, UNE RÉSIDENCE PRESTIGIEUSE

Si vous recevez un jour une invitation pour une réception donnée par M. Marcel Dutil à la Maison Blanche, n'allez pas vous acheter un billet d'avion pour Washington, nous avons à Saint-Georges une superbe maison blanche qui a plus de 100 ans. Elle fut construite vers 1900 par les réputés menuisiers Ludger et François Bérubé pour le prospère marchand Georges Lemelin (photo 1, circa 1904). Puis le Dr Aurèle Nadeau en devint propriétaire pendant quelques années vers 1908 (2e photo, vers 1912). Elle changea ensuite de mains à plusieurs reprises au fil des décennies: le dentiste Jos Veilleux vers 1920, Amédée Dionne, le Dr Pierre Morisset dans les années '40 et '50, Victor Loubier qui y habita au tournant des années '70 (photo 3) jusqu'à ce que M. Marcel Dutil l'acquière en 1986, pour ériger sur le site son édifice à bureaux Canam. Soucieux de conserver une si belle bâtisse, M. Dutil entreprit de la déménager à un endroit où elle serait mise en valeur (photo 4). Elle fut donc transportée et installée sur les coteaux (8e avenue) au nord du CEGEP, où elle trône encore fièrement dans un décor superbe, servant aux hôtes et invités de son propriétaire (photo 5). Pour les fervents défenseurs du patrimoine, c'est un trésor architectural qui a été sauvé du pic des démolisseurs et qui demeure dans un état de conservation impeccable. Heureuse conclusion: nous aussi à Saint-Georges, nous avons notre maison blanche. Photos 1, 2,3 et 5 du fonds Claude Loubier. Photo 4, texte et recherches de Pierre Morin.