Les corbeaux n’oublient jamais

Il est un voyou de Ketterdam… mais il est le roi des voyous. Kaz Brekker, dit Dirty hands, n’a pas froid aux yeux. Lorsqu’on lui demande de commettre le crime le pluspérilleux de l’histoire, il accepte sans hésiter, à condition de recevoir un énorme butin d’argent. Il entraine avec lui ses amis et acolytes, vers une quête dans un royaume de glace impénétrable. Ils seront six. Six jeunes adultes, six bandits beaucoup trop téméraires. En acceptant de jouer avec le feu, ils finiront bien par s’y brûler. Malgré tout ce qu’il a anticipé, Kaz se verra confronter au pire. Mais il n’y a pas que lui… Il y a Inej, Nina, Jesper, Wylan et Matthias… tous un peu givrés à leur façon! Malgré tout ce qu’ils avaient prévus, ils n’avaient jamais prévu que ÇA arriverait.

Leigh Bardugo… Mais quelle découverte! La plume de cette auteure est fascinante! Créer un univers comme celui de Six of Crows et garder son lecteur intéressé est un défi incroyable à relever. Pour ma part, j’ai beaucoup de difficultés à suivre lorsque le nom des personnages et des lieux sont très différents de ce que j’ai l’habitude de lire. Par contre, après quelques chapitres, je me suis laissée bercer par tous les mots magiques et uniques de cet incomparable duologie. Je vous avouerai qu’il m’a en effet fallu quelques pages avant de pouvoir placer tous les noms sur les bons visages et de bien me situer dans le temps et dans les lieux. Quand cette tâche a été accomplie, j’ai vraiment pu embarquer dans l’histoire et m’émerveiller devant ce récit épique.

Kaz, ce dur au coeur dur… Que j’aime sa détermination, son intelligence redoutable et ma foi, son caractère indéchiffrable. Même à lui seul, cette aventure aurait pu être d’un chaos merveilleux. Mais qui serait vraiment Kaz sans ses fidèles corbeaux? Inej, le talentueux fantôme aux lames affutées. Nina, la douce et féroce Grisha. Jesper, le maniaque de jeux et de fusils. Matthias, l’énorme combattant Fjerdans. Wylan… Un bel appât ce Wylan hehe… La diversité culturelle des différents protagonistes est à mentionner! En fait, c’est l’un des points qui m’a le plus plu. De voir des gens venant d’endroits tellement différents, ne partageant pas les mêmes valeurs mais qui sont capables de se comprendre et de s’unir pour un but commun… JE DIS OUI!

La fin du premier tome m’a laissé complètement sans voix. Il est difficile de voir ses personnages favoris tomber au combat… Mais sans noirceur, il ne pourrait y avoir de lumière. Un récit comme je ne l’avais jamais connu. Des anti-héros contre des méchants malades. De la stratégie, un peu d’amour (MAIS PO TROP HEIN), des affrontements à couper le souffle… Les amateurs de danger ne seront pas déçus!

Merci infiniment Hachette Canada pour ce brillant coup de coeur!

Livre dans le même genre…

La Lectrice | Nightshade





www.liveinfictionalworlds.wordpress.com www.facebook.com/liveinfictionalworlds