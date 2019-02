LES CORDONNIERS MÉTHOT

Le premier Méthot qui a exercé le métier de cordonnier dans notre ville est M. Délias Méthot. En fait, son premier métier a été celui de sellier: à l'été 1910, il s'est fait construire sur la 1re avenue une maison à deux étages comprenant au rez-de chaussée un atelier et magasin de sellerie (photo 2), il fabriquait et vendait tous les accessoires pour la conduite des chevaux: selles, cordeaux, harnais, colliers etc. Cependant, au cours des ans, les autos en sont venues à remplacer les chevaux, de sorte que Délias a dû se recycler dans un métier connexe: la cordonnerie. On a beaucoup de photos de son commerce pour la bonne raison qu'il résidait juste en face du célèbre photographe J. A. Gagnon. À chaque fois que se produisait un événement important (tel une débâcle), M. Gagnon sortait de son studio et prenait un cliché de l'édifice Méthot. On a donc des photos des fameuses débâcles de 1928 (photo 3) et de 1939 (photo 4). Ces deux dernières photos nous montrent les deux derniers ponts de fer, celui de 1912 aux arches horizontales, et celui de 1929, aux arches arquées (courbées) vers le haut.

Quand à la 1re photo (vers 1963), c'est encore celle d'un cordonnier Méthot dont l'enseigne indique «Cordonnerie Méthot Chaussures», mais ce n'est plus le même, car le fils Euchariste a pris la relève. Notre regrettée fanfare déambulait alors sur la 1re avenue, attirant de nombreux spectateurs. Examinez bien cette photo, agrandissez-là si possible: vous reconnaitrez parmi les spectateurs un de nos plus célèbres concitoyens, nul autre que M. Guy Gendron, sympathique géorgien qui était à l'époque connu et estimé de tous malgré son handicap. Il était toujours bien vêtu et aimait se faire taquiner. Il est sur le trottoir près du poteau de téléphone.

Sur la 4e photo, on peut voir à droite le commerce de vêtements Jos Davis, avant qu'il n'achète son voisin plus loin (au coin de la 123e rue) pour y loger son inoubliable magasin Davis. Quelques années après qu'il eut quitté le local apparaissant sur cette photo, un autre commerçant célèbre y ouvrit son magasin de vêtements pour hommes: Roger Carrier.

L'édifice des Méthot existe encore, il s'appelle maintenant Chaussures Cameron.

Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.