LA BIJOUTERIE JEAN GOSSELIN

Jean Gosselin est né en 1923 à Saint-Juste de Montmagny. Après y avoir fait ses études primaires, il alla entreprendre sa formation en horlogerie et en bijouterie à Québec où il occupa ensuite quelques emplois dans diverses bijouteries. En 1944, M. Gosselin venait s'établir à Saint-Georges et ouvrait sa propre bijouterie dans l'édifice de M. Nicolas Tawel sur la 1re avenue, presque en face de la 120e rue. Il opéra son commerce à cet endroit pendant 9 ans. C'est le site qu'on voit sur la seconde photo, grâce à un photographe qui a capté la rutilante Comet conduite par M. Ernest Gilbert lors d'une parade qui s'est déroulée le 7 novembre 1946 juste au moment où celle-ci passait devant le commerce de M. Gosselin. Puis, en 1953, ce dernier se portait acquéreur de l'édifice qu'il a occupé jusqu'à la fin de sa carrière, voisin de Tissus Huguette et face au magasin Papillon (aujourd'hui Éline Pizza). C'était alors en plein centre ville. Ce magasin fut inauguré en octobre 1953 et transformé à trois reprises par la suite. En effet, M. Gosselin a subi deux incendies désastreux en 1953 et 1955. À chaque fois, cependant, il a fait face aux difficultés avec courage et profité de l'occasion pour améliorer son établissement. C'est sa vitrine que nous apercevons sur la première photo, prise en 1958, aujourd'hui site du Rock Café. La 3e photo montre la dernière façade (entièrement rénovée) de son édifice, peu de temps après qu'il eût pris sa retraite dans les années '90. M. Yvon Talbot en devint propriétaire, ensuite ce fut M. Roger Poulin qui y a fait affaires sous le nom de Bijouterie M.R. Le Rock Café l'a acquis vers 2012 pour agrandir son resto-bar. M. Gosselin est décédé en avril 2006 à l'âge de 83 ans. C'est lui qu'on aperçoit sur la dernière photo. Les 3 premières photos proviennent du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.