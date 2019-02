Prêts pas prêts, tous à vos planches!

Sam, Loïc, Xavier, Mathis, Fabrice et Annabelle. Ces jeunes sont tous de grands amateurs de sports de glisse. Wakeboard, snowboard, skate… Les six ados en mangent! Le problème, c’est qu’Annabelle ne les connait pas encore ces garçons qui partagent la même passion qu’elle. Au moins, la jeune fille déménage à Rawdon juste à temps pour la rentrée scolaire. Elle fera rapidement connaissance avec le skate parc près de chez elle! Et bien sûr, elle ne passera pas inaperçue avec ses dreads et son skate! Fera-t-elle partie de la gang?

Les deux premiers tomes de Planches d’enfer m’ont beaucoup diverti! Je découvre le talent d’écriture de Chloé Varin alors qu’elle décrit toutes sortes de »tricks » quand on fait un sport à planche. En fait, ces descriptions de figures m’ont un peu freinées dans ma lecture. En effet, pour quelqu’un comme moi, qui n’a pas fait de planche à neige depuis 10 ans, c’était un peu redondant! Cependant, je ne peux pas dire que ça manquait de précision! Les six amateurs de planches devront bien se tenir s’ils veulent gagner une féroce compétition. Leurs adversaires ne les laisseront pas triompher aussi facilement!

Des personnages mignons (sauf Fabrice lol) et une compétition importante sont les éléments centraux de cette série. Annabelle a un beau caractère, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds et fait ce qu’elle pense qui est bien… elle me fait penser à une jeune Chloé hehe! Les personnalités qu’on retrouve dans ces livres, nous les avons déjà croisées au secondaire! (ou ailleurs) Le »suiveux », le clown, le timide, le pas stressé pantoute… et le petit vantard! Je le dis souvent, mais en tant que personne nostalgique, j’adore me plonger dans des histoires qui me ramènent à mes 13-14 ans! En plus d’une minuscule trace de coeur qui bat fort, c’est l’humour et l’amitié qui font la personnalité de ces livres!

Merci à Virgolia communication pour l’envoi des deux premiers tomes de cette série de quatre! J’attends la suite impatiemment…





www.liveinfictionalworlds.wordpress.com www.facebook.com/liveinfictionalworlds