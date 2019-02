LE POSTE DE TAXI DOMINION, ANCÊTRE DU TAXI 22

La première photo nous montre le fameux restaurant Black Cat de la 1re avenue, fondé dans les années '30 par M. Albert Giroux. Cette photo date de 1946 environ. Remarquez dans la section droite le panneau publicitaire «Poste de Taxi DOMINION Tel 22». En fait les chauffeurs se stationnaient le plus près possible du poste établi dans un endroit achalandé, comme un restaurant, un bar ou un hôtel. Ici, on voit un poteau de barbier, probablement l'endroit où se tenaient les chauffeurs attendant l'appel ou la visite d'un client. Et le barbier était probablement M. Dominique Morin. La 2e photo présente une publicité qui identifie les chauffeurs du poste Dominion en novembre 1946: Odilon Gilbert, Lucien Poulin, Henry Mooney et Léo Morin. Ce dernier avait pour sa résidence le numéro de téléphone le plus facile à mémoriser en ville: le 1. Ne pas confondre Lucien Poulin avec son frère Adjutor Poulin surnommé «Tafout» qui fut aussi taxi quelques années plus tard. Dans les années subséquentes, les taxis de ce poste déménagèrent exactement en face du Restaurant Black Cat, de l'autre côté de la 1re avenue, et c'est peut-être à cette occasion qu'ils adoptèrent le nom de «Taxi 22», ce qui correspondait à leur numéro de téléphone, donc facile à retenir. La photo 3 nous présente les quatre mêmes chauffeurs que ceux de la carte d'affaires de la photo 2, soit, de gauche à droite Lucien Poulin, Odilon Gilbert, Léo Morin et Henry Mooney.

Le pont actuel a été construit en 1970 et, en prévision de son ouverture, on expropria à la fin des années '60 le bâtiment du restaurant Black Cat, qui fut démoli pour faire place à la 118e rue qu'on connait actuellement. En 1971, après l'ouverture du pont qui aboutissait alors sur la 1re avenue, on expropria toutes les maisons et commerces entre la 1re et la 2e avenue pour y ériger la continuation de la 118e rue sur 4 voies. La 4e photo nous montre tout le secteur faisant face à la sortie du pont, qui semble passablement perturbé. En fait on a commencé à démolir des édifices, mais le poste de taxi 22 est encore là, juste en face, où il attend son tour avant de disparaitre dans les mois suivants. Peu de temps plus tard, les 3 postes de taxi de l'Est (22, 55 et 90) fusionnèrent et s'établirent au coin de la rue, tout près (à droite sur la photo) où un érigea un bâtiment pour les abriter, sous leur nouveau nom: TAXI DU PONT.

Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.