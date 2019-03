Mon avenir financier se réglera de lui-même, n’est-ce pas?

Difficile parfois d’y croire, mais le printemps est effectivement à nos portes, une période de nouveaux départs et de croissance.

C’est aussi le moment choisi pour ces vérifications annuelles auxquelles nous devrions nous soumettre : la mise au point de nos véhicules – ces visites d’entretien préventif embêtantes mais nécessaires; le bilan de santé annuel – ce rituel printanier pour plusieurs d’entre nous; l’inspection de nos systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation – surtout pour éviter une panne de climatiseur une journée de canicule; l’inventaire du jardin – ce qui a survécu à l’hiver, ce qui y a succombé, ainsi qu’une liste des plantations à prévoir pour les beaux jours.

À cela s’ajoute une vérification des plus importantes, soit celle de vos finances, cette locomotive qui vous soutient au quotidien et vous permet d’atteindre vos objectifs de vie. Si vous ne l’avez jamais encore fait, passez en revue votre situation financière personnelle ce printemps au moyen de cette liste de vérification en 10 points. À la longue, ce sera assurément payant.

Votre avenir financier ne se réglera pas de lui-même – vous devez prendre vos affaires en main. Il s’agit là d’un processus continu que vous avez entamé ici-même en remplissant cette liste de vérification en 10 points de votre situation actuelle. Votre prochaine étape serait de parler à votre conseiller professionnel de la possibilité de créer ou de mettre à jour un plan financier complet qui vous permettra d’atteindre tous vos objectifs de vie et d’aspirer à une retraite confortable.

Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à votre conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec un conseiller du Groupe Investors.