GROSSE NOCE AU GRAND HÔTEL EN 1947

L'édifice où loge le Grand Hôtel existe depuis plus de 100 ans. À l'origine, dans les années 1910, c'est Ernest Murtha qui y exploite la salle Murtha, endroit où l'on tient des réunions diverses, des spectacles, de la danse et même des pièces de théâtre. Puis Joseph Gagné y tient brièvement un magasin général. Au début des années '20, Albéric Rhéaume prend la relève comme tenancier du magasin général. En 1924, après avoir vendu sa marchandise à Albert Veilleux de la 1re avenue, il achète la bâtisse de Murtha et reconvertit l'édifice en Hôtel Rhéaume. Et en 1929, il renomme son établissement hôtelier qui devient le Grand Hôtel. Dans une publicité de 1944, il annonce que «l'immeuble a trois étages et offre toutes les facilités modernes... Eau chaude et froide dans chacune des 36 chambres, sans oublier les matelas à ressorts». Wow.

La photo publiée ici date de 1947. À cette époque, l'hôtel était tout juste sur le bord de la rivière car il n'y avait eu aucun remplissage à l'arrière, de sorte que le quai sur lequel se tiennent les invités était assez rapproché de l'édifice. C'était alors un établissement renommé. En plus, faut souligner que c'était nul autre que le fils du propriétaire dont on célébrait la noce. C'était le mariage de Romuald Rhéaume avec dame Gertrude Garant, célébré le 3 septembre 1947. Fier de son fils, Albéric a voulu en faire un événement inoubliable. Le photographe, probablement Joël Poulin dont le studio était tout près, a dû se rendre au milieu de la rivière en chaloupe pour réussir à prendre un tel cliché. En plus qu'il s'est amusé à colorer l'image! Avec une telle photo et le nom écrit en grosses lettres sur le quai, on ne pourra jamais confondre avec un autre mariage. Réception mémorable...

Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.