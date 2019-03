Mon minou fait ses besoins à côté de sa litière, que faire?

La malpropreté est un trouble occasionnel rencontré chez les chats et qui peut occasionner son lot de frustrations pour son propriétaire. Plusieurs raisons peuvent pousser votre animal à faire ses urines ou ses selles en dehors de son bac de litière. La première étape est de procéder à un examen physique complet, souvent accompagné d’une analyse de selles et d’urine, afin d’éliminer tout problème médical. Une fois toute anomalie médicale éliminée, il est primordial de se concentrer sur plusieurs aspects pouvant influencer le comportement d’élimination chez votre chat. En voici quelques-uns :

Le nombre de bac de litière est primordial et doit être égal au nombre de chats vivants dans la maison +1.

Les litières doivent chacune se situer dans un endroit calme, peu passant, peu bruyant et être disposées dans différentes pièces et sur chaque étage de la maison.

Le format de bac idéal est l’équivalent de deux fois la longueur du corps de votre chat par une fois et demi sa longueur. Un bac de rangement est souvent idéal afin d’obtenir cette grandeur.

Retirer les urines et les selles une à deux fois par jour. Le substrat doit être changé en entier aux 4 semaines et les bacs une fois par année.

Les chats ont parfois une préférence de substrat. La litière agglomérante non parfumée est généralement la plus appréciée, mais il est possible de lui offrir plusieurs types afin de voir ce que votre minou préfère. Une épaisseur d’environ 10 cm au fond du bac lui permet d’enterrer convenablement ses besoins.