Parlez d’argent : c’est dans votre intérêt

L’état de vos finances peut gâcher votre relation avec votre conjoint. En effet, les problèmes financiers figurent parmi les principales raisons évoquées lors des séparations*. On estime même qu’ils sont la cause de 90 % des divorces**. Nous expliquons ici comment vous y prendre pour parler de vos finances personnelles actuelles et futures à deux, que vous entamiez une nouvelle relation, soyez déjà en couple ou récemment mariés.

Les experts nous disent qu’une bonne communication, la confiance mutuelle et l’honnêteté sont la clé d’une relation saine***. C’est pourquoi vous avez intérêt à parler d’argent avec votre tendre moitié : il s’agit d’une excellente occasion de faire preuve d’ouverture et de franchise et de prendre les mesures nécessaires pour solidifier votre couple ainsi que votre situation financière.

Voici quelques conseils pour intégrer équitablement vos finances personnelles à la réalité de votre couple tout en respectant vos deux modes de vie.

Ne gardez aucun secret financier, aussi petit soit-il! Chacun d’entre vous devrait dévoiler ses biens, ses engagements financiers (comme les prêts) et ses antécédents de crédit.



Il est impératif de ne rien cacher, car si vous avez l’intention de demander à deux une carte de crédit ou un prêt, les problèmes de crédit antérieurs de votre conjoint pourraient vous réserver de mauvaises surprises.



Il est impératif de ne rien cacher, car si vous avez l’intention de demander à deux une carte de crédit ou un prêt, les problèmes de crédit antérieurs de votre conjoint pourraient vous réserver de mauvaises surprises. Prenez conscience de vos différences. Vous êtes la cigale et votre conjoint, la fourmi? Mettez-vous d’accord sur un cadre financier et un budget qui vous conviennent à tous deux.



Décidez s’il est préférable de maintenir séparément vos comptes bancaires, cartes de crédit et placements, ou de regrouper une partie ou la totalité de ces instruments financiers afin d’éliminer les dédoublements et d’accroître les avantages financiers (rassembler tous vos placements pourrait par exemple vous donner un portefeuille plus robuste). Renseignez-vous bien sur les répercussions fiscales et juridiques avant de prendre une décision.



Qui gérera les finances au quotidien – régler les factures et ainsi de suite – et qui gérera vos finances en général? Si vous et votre conjoint, ou l’un de vous deux, apportez des biens personnels dans l’union, par exemple une voiture ou une maison, devriez-vous les garder ou les vendre?



Parlez à coeur ouvert de la façon de vous y prendre pour atteindre vos objectifs financiers (acheter une maison, fonder une famille, etc.). Revenez régulièrement sur le sujet de vos finances et de vos objectifs financiers.



Il n’y a rien de bien romantique dans l’établissement d’un contrat de mariage ou d’une entente prénuptiale. Ceux-ci s’avèrent pourtant particulièrement importants si vous souhaitez exclure de votre union des biens obtenus à la suite de la rupture d’une union précédente (comme une part d’entreprise ou le chalet familial), ou protéger l’actif que vous réservez à vos enfants d’une relation antérieure. N’attendez pas que les choses se gâtent pour demander conseil à un avocat en droit de la famille.



Planifiez pour payer moins d’impôt. Bien que les conjoints doivent produire des déclarations de revenus distinctes, il existe de nombreuses stratégies de planification fiscale qui peuvent réduire la facture d’impôt totale du couple maintenant et dans l’avenir. Profitez de toutes les possibilités de déductions et de fractionnement de revenus qui peuvent s’appliquer à votre situation, dont le fractionnement du revenu de retraite ou les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) de conjoint.



Souscrivez des assurances (vie, invalidité et autres) afin de protéger chacun de vous en cas de décès ou d’invalidité.

Comme vous venez de le voir, parler d’argent est dans votre intérêt! Il en va de votre couple et de votre santé financière à venir. Votre conseiller professionnel peut vous aider à élaborer un bon plan financier pour l’avenir de votre couple.

