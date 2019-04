L’alimentation des oiseaux exotiques de compagnie

Les oiseaux sont d’agréables animaux de compagnie, mais ils ont leurs particularités alimentaires bien à eux, en voici quelques-unes !

La diète conventionnelle des oiseaux se compose de moulée : soit 60 à 80 % de la ration pour la majorité des perroquets et 50% de la ration pour les petits perroquets et perruches. Le reste de la diète devrait être composé de graines qui ne sont pas trop riche en gras, comme les graines de millet. Les graines de tournesol et de carthame peuvent être offertes à votre oiseau, mais en très petite quantité, car elles sont très riches en gras.

Le reste de la diète comprend un mélange de graines, fruits, légumes et nourriture de table. Les graines de rillet sont à préconiser car elles sont les moins riches en gras. Des légumes de couleur jaune, orange et vert foncé (chou, laitue, fines herbes, roquette, courge, carotte, piment, citrouille et patate douce), des fruits frais (orange, kiwi, fruits tropicaux) ainsi que de la nourriture de table peuvent aussi être offerts, en évitant les produits contenant du sucre, du sel et du gras.