Comment convertir une passion en entreprise à la retraite

Vous avez peut-être quelque chose en commun avec le célèbre colonel Sanders de la chaîne de restauration rapide PFK. Quand il a eu 65 ans, il n’a pas pris sa retraite. Il a plutôt utilisé la recette de poulet frit qu’il avait mise au point pendant qu’il était restaurateur pour lancer un réseau tentaculaire de franchises qui l’a rendu très riche.

Si vous êtes comme le colonel Sanders et que vous avez atteint l’âge de la retraite sans être prêt à vous arrêter, et si vous avez comme lui une passion à convertir en entreprise, voici ce que vous devez savoir.

Votre passion devient votre produit

Le colonel Sanders avait une passion pour le poulet frit à la perfection – et l’argent. Votre passion peut être la photographie, la peinture, l’artisanat ou l’une des milliers d’autres activités relaxantes que vous avez maintenant l’intention de transformer en une carrière de retraité. Sachez que vous risquez de voir votre passion d’un autre oeil lorsqu’elle deviendra une entreprise stressante, surtout si vos affaires ne vont pas très bien. Il est essentiel d’évaluer honnêtement le potentiel de votre entreprise et de travailler fort à rester motivé.

Évaluez les risques et les difficultés

Votre idée d’affaires est géniale, mais elle est aussi risquée. Protégez les fonds prévus pour votre retraite en maintenant les coûts de démarrage au minimum et en évitant de trop vous endetter. Par exemple, ne louez pas de locaux et n’embauchez pas d’employés tant que vous n’en avez pas absolument besoin. Les dépenses trop rapides grugent votre marge de profit et menacent la survie de votre nouvelle entreprise.

Testez le marché

Si votre nouvelle entreprise propose un produit ou service novateur ou différent, testez la réaction du marché et ne prenez pas de décisions hâtives. Commencez par la version la plus simple de votre produit ou service et vendez-la à un prix réaliste, peut-être en ligne au moyen des médias sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram. Évaluez la réaction de la clientèle, puis déterminez si votre entreprise peut être rentable.

Restez modeste

Financez votre entreprise avec de l’argent que vous avez les moyens de perdre. Si vous êtes tenté de puiser dans vos comptes de retraite pour financer votre entreprise, c’est probablement le signe que vous êtes sur le point d’entreprendre un projet que vous ne pourrez pas soutenir financièrement.

Le lancement d’une entreprise qui vous passionne pourrait se révéler l’une des décisions les plus satisfaisantes et enrichissantes que vous aurez prises dans votre vie. Obtenez tous les renseignements dont vous avez besoin sur les impôts et les taxes, les permis et les autres éléments essentiels à l’exploitation d’une entreprise rentable. Consultez un avocat, un comptable ou un conseiller avant d’entreprendre votre nouvelle carrière.