Les bienfaits de la randonnée pédestre sur la santé

Il est bien connu que la randonnée pédestre a un impact positif direct sur la santé et le bien-être. Les bienfaits des activités en plein air sont d’ailleurs soutenus par un très grand nombre d’études. Mais pourquoi la randonnée est-elle si bénéfique?

Une incidence directe sur nos hormones de l’humeur

D’abord, le contact avec la nature est reconnu pour faire baisser le stress et augmenter l’énergie tout en haussant l’estime de soi, la créativité, la curiosité et la capacité à résoudre des problèmes. C’est déjà une excellente raison d’entreprendre la randonnée!

Un impact positif sur notre santé physique

En tant que kinésiologue, j’aime bien ajouter que la randonnée permet un entraînement complet. Elle améliore la santé cardio-vasculaire et l’endurance tout en renforçant les muscles du bas du corps. Et, au-delà de tout ça, elle préserve les articulations et prévient l’ostéoporose.

Une façon de contrôler son poids

La randonnée, combinée à une saine alimentation, favorise la diminution de la masse grasse. Le principe est simple : la marche de longue durée engendre une dépense calorique importante. Le corps n’a donc pas tendance à stocker les apports énergétiques sous forme de gras. N’est-ce pas une excellente façon de contrôler son poids?

Une activité à la portée de tous

De toutes les activités physiques que je connais, la marche est sans doute la plus accessible et la moins coûteuse. C’est une activité physique peu risquée pour tous les groupes d’âge, y compris les aînés, que l’on peut pratiquer un peu partout et tout au long de l’année.

Par où commencer?

Vous avez décidé d’entreprendre la randonnée? Je pourrais vous répondre « Lève-toi et marche ». Par contre, en tant que professionnelle de la santé, je suggère de vous accompagner dans cette démarche, question de vous enseigner les notions fondamentales afin que vous mainteniez votre motivation et atteigniez vos objectifs.

Programme d’initiation à la randonnée pédestre

Nouvellement cette année, le Pavillon du cœur offre un programme de randonnée pédestre. C’est moi qui l’offrirai en tant que kinésiologue expérimentée. J’ai d’ailleurs un intérêt marqué pour cette activité qui sécrète nos hormones du bonheur. L’an passé, j’ai traversé les plus grands monts de la Suisse.

Ce nouveau programme comprendra 3 rencontres théoriques et pratiques sur la randonnée pédestre. J’y enseignerai les principes de base de la randonnée : ce qu’il faut apporter, comment se vêtir en fonction des différentes conditions météorologiques, l’utilisation des bâtons de marche, la planification de votre prochaine aventure, les erreurs à éviter, les trucs pour maintenir votre motivation. Je remettrai également un programme d’entraînement clé en main que j’expliquerai.

Dans un deuxième temps, 12 sorties à raison d’une fois par semaine se tiendront au Parc des Sept- Chutes. Chaque semaine, il y aura une capsule d’information, une période d’échauffement, des exercices de renforcement, une randonnée guidée d’une distance de 1 à 5 kilomètres (progressif) et une période d’étirement.

Nous clôturons le programme avec un défi, en groupe. Nous monterons le Mont Bélanger à Saint-Robert-Bellarmin.

Intéressé par cette activité ayant tellement de bienfaits? N’hésitez pas à vous inscrire au 418 227-1843. Vous pouvez également le faire en ligne. Le programme débute le 29 mai prochain.

