Juliette à Londres

Comment est-il possible que la mère de Juliette l’entraine encore et toujours dans des aventures incroyables!? Cette fois-ci, Juliette se retrouve à Londres et pourra mettre en pratique ses talents d’apprentie magicienne et de gardienne avertie! Ce ne sera pas chose facile puisque Julietounette est regardée de haut par la nanny des quatre enfants sur lesquels elle doit garder l’oeil pendant quelques jours… Tout en visitant cette magnifique ville du Royaume-Unis, la jeune fille prendra beaucoup de maturité et apprendra à agir vite sous la pression. Encore un beau récit qui met en scène une Juliette qui apprend sa valeur peu à peu!

Ahhhh cette Juliette! C’est tellement facile pour elle de se mettre les pieds dans les plats… Heureusement, elle se débrouille aussi très bien pour réparer les pots cassés! À Londres, Juliette sera confronté aux regards que les adultes portent sur elle… et qu’elle porte sur elle-même. La jeune fille timide qui n’a pas beaucoup confiance en ses capacités découvrira qu’elle cache plus d’un tour dans son sac lorsque vient le temps de prendre la situation en main! Toujours de si belle leçon dans ces courts romans!

Chaque Juliette nous transporte dans un endroit différent. Ce qui me plaît le plus, c’est la véracité des descriptions quand l’auteure nous fait visiter un lieu! De plus, il y a toujours une foule d’informations complémentaires tout au long du roman mais également, un récapitulatif des endroits qui ont été mentionné lors de notre lecture. Quelle belle façon de s’instruire tout en relaxant… C’est une belle initiative d’inclure des faits historiques dans un roman adressé aux jeunes! Moi qui aime maintenant tellement l’histoire, je peux dire qu’au secondaire je n’étais pas très assidue dans cette matière (et aucune vraiment, d’ailleurs), il est donc très agréable de pouvoir apprendre à nouveau de nouvelles infos sur le monde!

Merci aux éditions Hurtubise pour l’envoi de cette récente parution de Juliette!





www.liveinfictionalworlds.wordpress.com www.facebook.com/liveinfictionalworlds