Tenter d’atteindre des objectifs de placement à long terme avec des mesures à court terme : un échec assuré

Les investisseurs ont horreur de la volatilité qui affecte les marchés. Trop souvent, ils retirent leurs billes quand le marché recule et les réinvestissent au moment de la reprise, ce qui est une grave erreur.

Les données historiques nous enseignent que les marchés fluctuent en permanence et que les placements à la Bourse ou dans des fonds communs de placement sont fondamentalement volatils à court terme.

La méthode qui a fait ses preuves consiste simplement à rester présent sur le marché. D’innombrables études témoignent de l’importance de conserver ses placements plutôt que d’essayer d’entrer et de sortir du marché aux meilleurs moments.

Voici quelques conclusions récentes qui appuient la stratégie de détention à long terme des placements.

Souvent, les rendements les plus élevés ont été réalisés immédiatement après un fort déclin des marchés boursiers. Depuis 1950, au terme de ses pires périodes de rendement négatif sur 12 mois, l'indice S&P/TSX (Canada) a fait d’importants gains dans les 12 mois suivants, à une exception près. Qui plus est, dans les cinq années suivantes, son rendement connaissait une hausse marquée, dépassant parfois même les attentes à long terme*.

L’histoire démontre que les reprises économiques qui suivent les récessions sont généralement fortes et durables. En fait, les périodes d’expansion qui ont suivi les contractions de l’économie ont duré en moyenne 57 mois, soit près de 5 ans.

La moyenne des périodes d’expansion après 1960 est encore plus longue, soit 71 mois ou près de 6 ans**.

Bien que les rendements négatifs à court terme soient relativement fréquents, plus la période de détention est longue, plus le risque de rendements négatifs diminue, et plus la possibilité d’un rendement positif augmente.

À titre d’exemple, de 1960 à 2015, le marché canadien (indice S&P/TSX) a procuré un rendement positif 74,7 % du temps pour les périodes de 1 an, alors que pour les périodes de 15 ans, il a toujours donné un rendement positif.

Pour toutes les périodes de 1 an, le meilleur rendement de l’indice composé S&P/TSX (Canada) a atteint 86,9 %, et le pire, -39,2 %, ce qui représente une fourchette de variation de plus de 126 %. Cependant, quand les investisseurs diversifient leurs placements et investissent dans une perspective à long terme, cette volatilité diminue sensiblement.

Prenons l’exemple d’un portefeuille modéré : avec un horizon de placement de 5 ans, ses rendements iraient de -5 % à +28 %, mais de +8 % à +15 % avec un horizon de placement de 20 ans (selon les rendements avant impôt du S&P/TSX (Canada) de 1970 à 2015)*.

Comme vous le voyez, en conservant vos positions, vous tirerez profit des hausses tout en réduisant les effets de la volatilité boursière à court terme. Et plus vous conserverez vos placements longtemps, plus vous aurez de chance d’obtenir un rendement positif.

Évidemment, il importe aussi d’avoir un portefeuille bien diversifié, dont la composition de l’actif correspond à votre tolérance au risque, si vous voulez atteindre vos objectifs financiers. Votre conseiller professionnel peut vous offrir tout cela grâce à un plan financier complet fait sur mesure pour vous.

* Source : Planification stratégique de portefeuille du Groupe Investors

** Source : Analyse de portefeuille du Groupe Investors, National Bureau of Economic Research