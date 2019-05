VOUS VOUS SOUVENEZ DU MAGASIN DALLAIRE FOURRURE?

C'était auparavant un incontournable quand on descendait la côte du pont de fer en arrivant dans l'est: on ne pouvait manquer de voir ce beau magasin qui a existé pendant 60 ans à cet endroit, voisin de la Banque Royale. Cet édifice centenaire a autrefois appartenu à M. Siméon Rodrigue. Ce bâtiment passa ensuite entre les mains de M. Lorenzo Catellier. Dans les années '20, M. Pierre-Albert Lacroix y a tenu un magasin de robes de mariées et de vêtements pour dames. De 1929 à 1948, l'immeuble fut occupé par les Chevaliers de Colomb (conseil 2283) et servit de lieu de rassemblement pour ceux-ci, qui y tenaient aussi leurs fameuses séances d'initiation, les chèvres ont dû y faire sensation. La 2e photo (du photographe Joël Poulin) nous montre l'édifice vers 1940, alors que notre renommée fanfare y donnait un concert en plein air, sur la grande galerie en avant. On y aperçoit de chaque côté de la porte d'entrée l'écusson des Chevaliers.

Le magasin R. Dallaire inc. (pour Rolland) y a ouvert ses portes le vendredi 13 septembre 1948. Sa spécialité était la fourrure, et une nouvelle ligne se rajouta en 1950, les vêtements pour dames. Les enfants Dallaire, Suzanne et Donald continuèrent le commerce jusqu'en 1993, date à laquelle Mmes Étiennette Rodrigue et Claire Rancourt en devinrent propriétaires sous le nom de Dallaire C.E. enr. (Photo 4). On ferma les portes en juillet 2008. L'édifice existe encore, il a depuis été complètement rénové et a accueilli pendant quelque temps le magasin Elle & Chic (déménagé ailleurs en 2018).

La 3e photo est la plus ancienne, début des années '30, on réalise que le balcon était plus étroit et que les vitrines n'avaient pas encore été installées. La photo principale fait voir l'édifice dans ses années glorieuses, les vêtements exhibés dans la vitrine, et les affiches du Buffet du Pont nous rappelant le beau souvenir de ce restaurant si bien tenu, au demi sous-sol. Sur à peu près toutes les anciennes photos de ce site, on peut voir à l'avant un arbre énorme qui fit partie du décor pendant plus de 100 ans, et qui fut abattu le 15 avril 1966. Que de souvenirs impérissables. Photo 1 et 3 du fonds Claude Loubier, photo 2 courtoisie de Michel Morin. texte et recherches de Pierre Morin.