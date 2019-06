La beauté sans cruauté

Ce petit guide pratique invite les lecteurs à faire des choix éclairés lorsqu’il est temps de faire des achats de cosmétiques ou lors d’achat de vêtements. L’autrice nous y explique la base pour faire des choix beauté qui auront un impact positif autant pour l’environnement que pour les animaux. Plusieurs alternatives sans cruauté sont abordées comme le cuir végétal et les matières recyclés, et on nous propose l’achat de produits de compagnie certifiées sans cruauté ou vegan.

Ça fait environ trois ans que je suis plus consciente de ce que je consomme, autant du côté de la nourriture que des cosmétiques. Je ne croyais pas qu’en 2018, la fourrure, la laine, la soie et les autres matériaux provenant d’animaux étaient encore prisés. À mon avis, si tu as un manteau avec un col de fourrure de renard, t’es loser plus qu’autre chose.

Malheureusement, les industrie des cosmétiques et de la mode misent encore beaucoup sur les tests en laboratoire sur les animaux ou s’approprient des matériaux de provenance animale. Lapins, chiens, singes, plusieurs animaux sont torturés, parfois à mort, dans le but de créer un morceau de vêtement ou pour prouver qu’un ingrédient est sain pour l’humain… Le hic? Plusieurs alternatives sans cruauté existent pour ces géants de la mode ou pour ces laboratoires aux conditions atroces pour nos amis les bêtes.

Je conseille ce livre parce qu’il est touchant sans être culpabilisant, et qu’il propose de belles compagnies sans cruauté à encourager autant du Québec que partout ailleurs. Afin de sensibiliser les lecteurs, Marie-Noël a su bien peser ses mots et incite les gens à faire des choix différents, sans porter de jugement et en étant tout à fait compréhensive de la réalité de chacun.

Bravo pour cet ouvrage! Quel beau geste de compassion pour les animaux.

Merci pour l’envoi.





