DÉMÉNAGEMENT DE LA MAISON DE ROGER DUTIL EN AVRIL 1965

Vous vous demandez où vous avez déjà vu cette belle résidence montrée à la 1re photo. Un indice: sur l'imposante cheminée, un «D» pour Dutil, auquel on aurait tout aussi bien pu ajouter un «R» pour Roger Dutil qui y habita longtemps, puis son fils Raymond et sa famille qui y logèrent pendant plusieurs années. C'était sur le boulevard Lacroix, en face du Motel Voyageur. Mais ce n'était pas son premier emplacement. En effet, l'homme d'affaires Roger Dutil possédait cette maison dans les années '50 et '60 au numéro civique 12475 de la 1re avenue, au coin de la 125e rue (photo 2), correspondant aujourd'hui aux magasins Confection Simonne inc et Bicyclettes Chrono Cité. Il était le père de Marcel (Canam-Manac), Robert (ancien Ministre) et Anne Dutil (dirigeante et fondatrice de la Société Historique Sartigan), pour ne nommer que ceux-ci. En 1965, cette section de la 1re avenue étant devenue une artère très commerciale, M. Dutil négocia un important bail commercial avec la chaine de magasins Peoples devant être construit sur le site du terrain qui accueillait alors sa maison. Fallait donc la déménager pour libérer l'emplacement pour y ériger l'immeuble commercial. Ce sont les Frères Lachance, entrepreneurs en déménagement, qui furent chargés de cette délicate opération, en avril 1965. La première étape a été d'enlever la brique tout autour de la maison. On a alors pu la soulever très haut (photo 3) pour pouvoir passer en dessous le camion et la remorque où elle fut déposée pour le transport. On sait que ce secteur, en direction est, est très escarpé. Étonnamment, on a donc décidé de monter en se faufilant entre les maisons de la 2e avenue (photo 4), ce qui fut probablement un des moments les plus périlleux du déplacement. On monta ensuite dans la 123e rue et on tourna sur le boulevard Lacroix en direction nord, où le cortège s'engagea sur le viaduc. On compléta le reste du trajet sans anicroche et la maison circula sur cette artère pour environ 2 kilomètres et fut réinstallée en face du motel Voyageur, sur un site voisin de la résidence du beau-père de Roger Dutil, soit celle de M. Édouard Lacroix (il était décédé 2 ans auparavant, en 1963). M. Roger Dutil, puis son fils Raymond Dutil et sa famille y habitèrent pendant plusieurs années, jusque dans les années 2000. Le secteur étant encore devenu très commercial et achalandé, l'histoire s'est répétée. En 2004, il fut décidé d'y construire un gros immeuble à bureaux que tout le monde connait: le siège social régional de la Caisse Desjardins, voisin du Burger King. Cette fois, on ne l'a pas déménagée, il a donc fallu se résigner à démolir cette imposante résidence, ce qui fut fait au cours de l'avant-midi du 9 juin 2004, entre 7,30h et 11h de l'avant-midi. Surprenant comme le développement de notre ville a entrainé des chambardements majeurs. Une histoire vraiment spectaculaire mais si intéressante. Photos du fonds Anne Dutil. Texte et recherches de Pierre Morin.