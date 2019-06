AU BON MARCHÉ BERNARD DE LA PREMIÈRE AVENUE

Facile de reconnaitre le secteur de la 1re avenue sur la première photo (datant de 1958 environ), car on y aperçoit tout de suite l'ancien centre social logé dans la bâtisse des Chevaliers de Colomb qui fut démoli en 1987 pour faire du stationnement pour l'ancienne Caisse Populaire qui était alors tout juste à côté. Sur cette photo, si vous examinez bien un peu plus loin, on y voit entre les branches d'arbres, une enseigne annonçant du LINGE USAGÉ. La 2e photo (de 1959) nous montre l'immeuble qui a changé son annonce pour «AU BON MARCHÉ ENRG, LINGES USAGÉS». À l'époque, puisque la circulation automobile se faisait dans les deux sens, le propriétaire avait donc installé deux pancartes, visibles pour les deux directions. Le photographe a continué sa marche et a pris la 3e photo où on peut lire avec plus de clarté l'autre pancarte. Remarquez que «linge usagé» de la 1re photo est sans «S» à la fin, tandis qu'on a ajouté un «S» sur les 2 photos suivantes. On y vendait entre autres des vêtements de surplus d'armée.

Ce commerce de linge usagé a été fondé en 1957 par M. Dominique Bernard qui a d'abord opéré dans l'édifice apparaissant sur les 3 premières photos, immeuble appartenant alors à M. Maurice Cliche. (En face de Style Musique aujourd'hui). C'était une maison ayant été auparavant le bureau de poste Moisan. Vers 1971-72, M. Bernard acheta la 2e maison dépassée la 125e rue (qu'on aperçoit un tout petit peu sur la première photo), soit après la maison du coin appartenant à Mme Antonio Bureau, mère de M. Marcel Bureau. La 2e appartenait au bijoutier Philippe Drouin, c'était à la fois sa résidence privée (du côté gauche en avant) et son local de bijoutier à droite en avant. C'est celle-ci que M. Bernard acheta et qui est encore aujourd'hui l'immeuble logeant «AU BON MARCHÉ BERNARD», qui appartient à M. Yves Bernard, le fils de Dominique. La dernière photo nous montre la façade de ce bel immeuble. Des rénovations et améliorations ont été apportées à cet édifice régulièrement et il s'agit maintenant l'un des commerces les plus connus et les plus anciens du centre-ville. On y a développé une spécialité dans les vêtements de travail et de chasse, tout en maintenant les vêtements pour la famille. De la qualité à bon prix.

Photos 1, 2 et 3 du fonds Claude Loubier. Texte, recherches et 4e photo de Pierre Morin.