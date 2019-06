Faire le deuil de son animal

Dire au revoir au compagnon qui fait partie de votre vie et de votre quotidien est très déchirant. Une période de deuil s’installe, durant laquelle vous ressentez une multitude d’émotions. Chaque personne vit cette étape à sa façon, mais le deuil se fait de façon générale en 4 grandes phases.

Le déni est la première phase. Comment croire ce qui nous arrive? Il est parfois difficile de réaliser que c’est réel et que notre animal n’est vraiment plus là.

Habituellement, la tristesse s’installe assez rapidement. Plusieurs situations vont vous replongez dans les habitudes que vous aviez avec votre compagnon. Donnez-vous le droit de vivre cette tristesse, pleurez si vous en avez besoin. Cela vous soulagera et éventuellement vous serez en mesure d’apprécier les bons souvenirs. Au besoin, confiez-vous à une bonne oreille ou encore à de l’aide professionnelle si vous en ressentez le besoin.

Enfin vient l’acceptation. Durant cette phase, vous reconnaissez la perte de votre animal, tout en étant réaliste sur le fait que ce dernier ne reviendra pas et qu’il faut continuer d’avancer. Certains adopteront un nouvel animal pour tenter de combler un vide et se réattacher à un autre compagnon de vie. Ne cherchez surtout pas à retrouver votre ancien compagnon. Permettez-vous de vivre pleinement cette nouvelle relation et souvenez-vous que d’aimer un nouvel animal n’est aucunement une trahison face à votre ancien compagnon.