Comment éviter l’ennui chez votre chat

Utilisez un bol interactif pour nourrir votre animal. Lui offrir sa nourriture dans un bol standard le prive d'une activité ludique, physique et intellectuelle importante. De plus, comme ce bol interactif ralentit la vitesse à laquelle votre chat ingère sa nourriture, il est possible ainsi de réduire l’obésité et certains troubles de digestion.

Afin d’augmenter l’intérêt envers un jouet, vous pouvez vous procurez de l’herbe à chat en vaporisateur et en appliquer sur ce dernier. L'effet est variable et de courte durée (5 à 15 minutes). Certains chats deviennent plus affectueux, d’autres se roulent sur le dos et se frottent sur le jouet. D’autres peuvent démontrer des comportements de chasse et plus rarement devenir un peu plus agressifs en présence d’herbe à chat. Dans ce cas, il est préférable de ne plus l’utiliser. On estime qu’environ 30% des chats ne réagissent pas à l’herbe à chat et cette sensibilité semble être génétique.