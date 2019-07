Quand la soif est inassouvie

Une augmentation de la consommation d’eau peut être secondaire à certaines maladies comme le diabète, l’insuffisance rénale, l’hyperthyroïdisme, la maladie de Cushing, certaines tumeurs, etc. De façon à préciser la cause, des analyses sanguines et urinaires vous seront recommandées. Il est également possible de mesurer le volume exact d’eau consommée par votre animal quotidiennement afin de quantifier et guider votre vétérinaire dans ses recommandations.