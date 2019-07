La transmission d’une résidence secondaire

Si vous désirez laisser votre résidence secondaire à vos enfants, planifiez-en la transmission à l’avance pour obtenir l’accord de tous et éviter les malentendus.

Il est essentiel que vous discutiez de vos plans actuels et futurs à l’égard de votre résidence secondaire à mesure que les membres de votre famille vieillissent, car les enfants devenus adultes n’ont plus tous le même intérêt pour la conservation de la propriété.

Si certains de vos enfants souhaitent obtenir la résidence secondaire, mais que les autres n’en veulent pas, vous devrez alors déterminer comment répartir la succession en parts égales. Si la résidence secondaire constitue une partie importante de votre succession, une police d’assurance vie pourrait servir à combler l’écart pour les autres enfants. Si vous ne voulez pas payer les primes d’assurance, peut-être que vos enfants voudront le faire si une police d’assurance est la solution qui leur permet de garder la propriété.

Si plusieurs enfants souhaitent hériter de la résidence secondaire, vous devriez envisager la préparation d’une convention de copropriété. Ce document précisera l’utilisation future de la résidence secondaire, qui en paiera les coûts et qui en assurera l’entretien. La convention devra aussi préciser les modalités de rachat des parts des propriétaires en cas de différend et ce qu’il adviendra au décès de l’un des frères ou des sœurs.

D’intenses émotions peuvent être associées à une résidence secondaire. Il est important de prévoir comment elle sera transmise à la prochaine génération avant que ce jour arrive.

Vous pouvez visitez notre page Facebook (www.facebook.com/Come.Simard.ig)

pour y noter vos commentaires, ce serait très apprécié

Pour créer votre richesse, contactez-moi au

1 418 227-8631 poste 223

come.simard@groupeinvestors.com

Par Groupe Investors / octobre 2017

Cette chronique, rédigée et publiée par les Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à votre conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors.