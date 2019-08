MARC GIGUÈRE, VENDEUR DE SCIES À CHAINE

Non, ce n'est pas la statue de Marc Giguère, mais plutôt la mascotte «Luc Lombard» faisant la promotion de cette marque. Cet établissement, qui existait dans les années '60, appartenant à M. Marc Giguère de Ste-Aurélie. Le magasin de Saint-Georges était opéré par son frère Gaston, car Marc s'occupait de celui de Ste-Aurélie. Ils eurent à leur emploi le mécanicien Fernand Trépanier. C'était à la fois un centre de vente et de réparation mécanique. On y vendait d'abord des scies à chaine, entre autres des Pionner et des McCollough. Mais au fil des ans, on y vendit toutes sortes de marchandises dans le domaine de la mécanique. On y trouvait des tondeuses, des moteurs hors-bord de marque Mercury, des motos Kawasaki et même des motos-neige de marque Moto-Ski, fabriquées à la Pocatière. Après la fermeture de ce commerce vers 1990, c'est devenu, vers le milieu de cette décennie, un genre de centre social s'appelant «Les Cent Ciels». Puis, le bâtiment fut transformé en bloc à appartements, au 11745 et 11755 de la deuxième avenue, voisin de l'ancien garage J.W. Morin dont on voit un peu le coin à gauche de la photo. Par ailleurs, suite à la fermeture, la mascotte Lombard s'est retrouvée au parc des 7-chutes pendant quelques années. Elle fut détruite lors de l'incendie d'un entrepôt où elle était remisée en dehors de la période de fréquentation. Quand au bâtiment apparaissant sur la photo, il fut démoli dans la journée du mercredi 10 juillet 2019, un promoteur immobilier ayant acheté ce terrain ainsi que les terrains vacants voisins où fut autrefois le garage J.W. Morin, pour y ériger un important complexe immobilier comprenant environ 25 appartements. Photo de 1967, de Rosaire Gamache, du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.