LES DOULEURS LOMBAIRES : DOIT-ON S’EN PRÉOCCUPER?

Ressentir une douleur dans le bas du dos peut paraître normal et sans inquiétude. Comme toute personne, nous savons que plusieurs individus de notre entourage sont atteints de la même douleur que nous. Est-ce que cela reste pour autant une bonne raison de l’ignorer et de poursuivre son quotidien en se disant que ça va se guérir par magie?

Savez-vous que la lombalgie touche près de 85 % des personnes au courant de leur vie?

Au Québec, on peut compter environ 4 personnes sur 5 qui ressentent au moins une fois des douleurs au bas du dos au cours de leur vie. Cette pathologie est plus fréquente entre l’âge de 20 à 90 ans, mais peut survenir à tout âge. Cette atteinte n’est pas à prendre à la légère. La lombalgie est un terme qui englobe plusieurs atteintes de la colonne vertébrale avec une importance variable pouvant aller jusqu’à la hernie discale. Afin de minimiser les impacts négatifs, une prise en charge rapide peut permettre une guérison dans les trois premiers mois.

Démystifier la douleur lombaire

La douleur lombaire appelée communément « lumbago », « lombalgie » et « tour de rein » est principalement caractérisée par la présence de douleur dans le bas du dos.

La lombalgie est multifactorielle. Si des structures comme les vaisseaux sanguins sont touchés, la situation doit être prise en charge préalablement par le médecin. Si cela est expliqué par des muscles en crises ou bien un faux mouvement, il est possible de consulter directement un physiothérapeute ou un kinésithérapeute. Ceux-ci seront en mesure de soulager la douleur provoquée par des bris au niveau de la colonne vertébrale, comme de l’étirement ou la sortie d’un disque vertébral engendrant une hernie discale.

Malgré le fait qu’il peut y avoir différentes structures atteintes, certains facteurs peuvent prédisposer ou causer l’apparition de cette douleur. Parmi ceux-ci, on y retrouve les mouvements brusques (accident d’automobile), les efforts excessifs (soulever une lourde charge du sol sans plier les jambes), les postures maintenues (jardiner en étant penché vers l’avant) ainsi que l’arthrose ou l’arthrite dans la région lombaire.

Que faire pour améliorer ses maux de dos?

En attendant un rendez-vous avec un professionnel de la santé, il est déjà possible de commencer à entamer des démarches pour soulager les douleurs. Tout d’abord, un traitement visant l’atténuation de la douleur peut être mis en place. Afin de relâcher les muscles dans la région lombaire, l’adoption d’une belle posture peut aider à minimiser les tensions. Pour ce faire, éviter d’arrondir le dos en relâchant les muscles et profiter de l’occasion pour se faire grand en gardant le droit. De plus, l’application d’un sac chauffant et le recours à la massothérapie peuvent permettre un relâchement musculaire et aider à éliminer les déchets locaux. Par la suite, lorsque la condition progresse positivement, le renforcement des muscles peut être tranquillement adopté. Autrement dit, l’idée est d’éviter toute source d’irritation en n’effectuant aucun mouvement ou tâche qui occasionne de la douleur.

Il n’est jamais trop tard pour prendre la santé de votre dos en main. Est-ce que la douleur perdure depuis quelques jours ou encore depuis quelques années? Venez rencontrer l’un de nos professionnels de la santé, physiothérapeute et kinésithérapeute afin de vous aider à la soulager.

Si vous désirez prendre rendez-vous avec une de nos deux professionnelles, consultez notre site Internet www.coeur.ca ou contactez-nous au 418 227-1843, poste 202.

Sources :

Comment se manifeste une lombalgie/lomboradiculalgie commune? (2019). Repéré à http://public.larhumatologie.fr/grandes-maladies/mal-de-dos-lombalgie/comment-se-manifeste-une-lombalgie-lomboradiculalgie-commune



Fayard, M,. (2013, 14 août). Rhumatologue, kiné, ostéopathe, chiropracteur : à qui confier son dos? Repéré à https://www.santemagazine.fr/medecines-alternatives/therapies-manuelles/osteopathie/rhumatologue-kine-osteopathe-chiropracteur-a-qui-confier-son-dos-171318



Lasalle, A,. (s.d.). La lombalgie : partie 1. Repéré à https://physioextra.ca/lombalgie-partie-1/



Quelles sont les causes de la lombalgie? (2019). Repéré à http://public.larhumatologie.fr/grandes-maladies/mal-de-dos-lombalgie/quelles-sont-les-causes-de-la-lombalgie



Quelques chiffres sur la lombalgie. (s.d.). Repéré à https://www.lombalgie.fr/comprendre/ quelques-chiffres/

Rossant, L,. Rossant-Lumbroso, J,. (2019, 15 janvier). Les lombalgies. Repéré à http://www.doctiss imo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_1585_lombalg.htm

Steiner, AS,. Delémont, C,. Genevay, S,. (2010). Lombalgie aigue. Repéré à https://www.hugge .ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/lombalgie_2010df.pdf

Chaque semaine, nous vous proposerons un article différent

en lien avec notre mission. Revenez nous lire!