Voici le Café du Terminus (première photo, vers 1960) qui occupait la partie droite d'un immeuble appartenant aux frères Gérard et Andréa Thibaudeau. Le propriétaire du restaurant était M. Roland Couture; celui-ci connut une fin tragique puisqu'il mourut quelques années plus tard dans un accident d'auto survenu sur le boulevard Lacroix dans le secteur de l'église l'Assomption. L'un de ses employés se nommait Champlain Carrier, et c'est lui qu'on aperçoit sur la 2e photo, servant à l'intérieur au comptoir devant les produits offerts aux clients. La façade du restaurant est ici cachée par un bel autobus appartenant à Thibaudeau et Frères Autobus (Gérard et Charles-Auguste), comme c'est écrit sur le bus, tout comme le service offert: Sherbrooke-Lambton-St-Georges. On réalise que l'autobus était immobilisé devant son terminus pour faire monter et descendre les passagers. Les deux commerces étaient donc complémentaires. À une certaine époque, cette compagnie offrait même un service local d'autobus dans toute la ville dans les années '50, vraiment avant-gardistes ces Thibaudeau! À gauche de la photo, on aperçoit l'annonce du commerce Foyer des Fleurs et du Cadeau, «gift shop», en anglais, comme c'était la coutume à l'époque pour plusieurs dénominations sociales. Cet établissement appartenait aux deux soeurs Rachel et Rollande Jacob (photo 3). Cette photo (du 21 juillet 1972) est postérieure aux précédentes car le Café du Terminus est disparu et a été remplacé par Louis-Philippe Paquet assurances générales. IMPORTANT: Ne pas confondre avec le magasin de «Mesdemoiselles Jacob» situé plus au sud de l'autre côté de la 1re avenue; celles-ci, qui étaient trois, grandes et minces, étaient les soeurs de Maurice «O'Keefe» Jacob, elles se nommaient Marguerite, Adrienne et Juliette et elles ne vendaient pas de fleurs ni de cadeaux, mais de chics et dispendieux vêtements pour dames. Sur la 4e photo (vers 1958), un autre autobus stationné devant le centre Social des Chevaliers de Colomb et, curieuse coïncidence, la résidence de Colomb Cliche (derrière l'autobus). On pourrait presque parler des «Chevaliers de Colomb Cliche»! Remarquez l'écriteau sur l'édifice; «Entrée Public Salle de Quilles» dirigeant les gens sur le côté de l'immeuble. Quand à l'autobus, il semblait provenir de Lac Mégantic et offrir le service Québec-Lac Mégantic via St-Georges. Probablement un compétiteur de l'entreprise de Saint-Georges ? Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.