L'USINE KENNEBEC WOOD PRODUCTS LTD

Plusieurs l'appellent encore de son nom anglais sous lequel cette entreprise a été connue pendant plusieurs décennies. La manufacture originale fut construite dans la 32e rue dans l'ouest à la fin des années '40 (photo 1). Il s'agissait d'une industrie spécialisée dans le collage du bois selon des procédés modernes très complexes. En 1953, un homme d'affaires doué et dynamique, M. Victor Veilleux, s'en porta acquéreur et contribua à rehausser l'entreprise de toutes les façons. La machinerie fut entièrement renouvelée et modernisée, ce qui améliora la productivité tout en la rendant plus compétitive. La 2e photo nous montre tout le secteur où était située cette usine, vers 1964. Nous y apercevons l'École Notre-Dame-de-la-Trinité, aujourd'hui École des Deux-Rives (qui a ouvert ses portes en septembre 1963), et on constate que ce quartier s'est considérablement développé depuis cette époque. Il existait une autre manufacture un peu du même genre qui avait été fondée en 1946 dans le secteur de Jersey-Mills, laquelle appartenait à Mm. Louis-Nazaire Roy et Gérard Côté (photo 3). En 1957, celle-ci était achetée par M. Victor Veilleux qui fusionna les deux entreprises. Il opéra avec succès celles-ci pendant plusieurs années, procurant du travail à plusieurs dizaines de travailleurs. Sur la 4e photo, on voit l'un des camions identifié au nom de cette firme vers 1945, devant l'ancienne résidence de M. Thomas Cliche (face au magasin actuel Style Musique) sur la 1re avenue, wow quelle superbe illustration. La Kennebec Wood existe encore, son nom a été francisé, on l'appelle aujourd'hui Bois Kennebec Ltée, elle est située au 8475 de la 25e avenue (coin de la 98e rue) dans le parc industriel de l'Est. Elle continue de se consacrer à la fabrication et transformation de composantes de bois. Son propriétaire est la compagnie Canadel inc de Trois-Rivières. Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.