Des solutions pour les chicanes d'argent

Voici la seconde situation de nos chroniques d’août.

La Presse 4 août 2019 / Isabelle Dubé et Marie-Eve Fournier

Tout le monde sait que l’argent provoque des chicanes de couple et des frustrations. Or, même quand on est de bonne foi et qu’on souhaite les éviter, il arrive qu’on n’y échappe pas. Quelles sont les solutions qui fonctionnent pour ramener la paix ? Voici quelques situations types et des conseils d’experts.

Situation 2 :

La source du problème :

Des valeurs différentes

Une situation typique :

Ma douce moitié aime que notre maison ressemble à celles des magazines et n’hésite pas à dépenser énormément pour la décoration et l’aménagement paysager. Moi, je refuse de payer pour ce superflu, car je préfère voyager.

Les solutions :

« Je leur suggère d’acheter des magazines de voyages et tout sera réglé ! », lance à la blague Antoine Chaume, planificateur financier qui a conseillé bien des couples n’ayant pas tout à fait les mêmes priorités ou les mêmes goûts.

Parfois, le conjoint adore les gadgets informatiques, les voitures. Parfois, c’est le cliché de la dame qui s’achète beaucoup de chaussures et de vêtements. Peu importe, « il faut trouver des moyens d’être gagnant-gagnant », soutient M. Chaume.

Pour y arriver, il préconise d’établir « un budget maximum par personne pour chacune des dépenses personnelles. Et les conjoints n’ont pas le droit de juger les dépenses de l’autre ».

Dans ce genre de situation conflictuelle, Nathalie Lacharité suggère aussi aux couples une autre façon de faire. Chacun se garde de son côté une somme prédéterminée et identique pour ses dépenses personnelles. Tout le reste est ensuite déposé dans un compte conjoint pour payer les dépenses essentielles liées à la maison et aux enfants. « C’est un vrai prorata qui fonctionne super bien », dit la conseillère en sécurité financière.

La thérapeute familiale Leila Serrar, qui pratique depuis 40 ans, constate que la source du problème vient souvent de la relation qu’entretiennent les gens avec l’argent.

« L’argent, c’est quoi ? Le plaisir, la sécurité ? Est-ce qu’il y en avait beaucoup dans sa jeunesse ou pas ? » Les « manques affectifs », explique-t-elle, « se transfèrent à l’argent ». Ainsi, les réactions, les craintes, les conflits « n’ont souvent rien à voir avec ce qu’il y a dans le compte de banque ». La thérapie permet de mieux comprendre l’autre et d’ainsi apaiser bien des tensions lorsque les priorités sont différentes.

« Lorsqu’il y a des conflits sur le plan des valeurs relatives à l’argent, on parle souvent d’un décalage plus complexe au niveau des projets et de la façon de les mettre à exécution », renchérit Vincent Quesnel, sexologue et psychothérapeute.