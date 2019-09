LE MAGASIN CHEZ THÉRÈSE, SALON DE CHAUSSURES POUR DAMES

Vous êtes peut-être déjà allée vous procurer une coquette paire de souliers (et un sac à main assorti) chez Mme Dallaire, de son nom de fille Thérèse Cliche. Elle était issue d'une famille du monde des affaires, son père Jean-Thomas Cliche a longtemps exploité un magasin général sur la 1re avenue, sur le site où s'est installé plus tard le renommé magasin Farmer. Et son frère Maurice Cliche a aussi eu la compagnie de câble Beauce-Vidéo. Mme Thérèse a débuté en 1957, non loin de l'intersection de la 2e avenue et de la 120e rue, dans l'édifice A.S. Paquet, face à la pharmacie Poliquin (photo 2). Puis en 1968, elle est déménagée et a opéré son commerce pendant 15 ans sur la 1re avenue près de l'ancien Farmer (photo 1). Et elle a fini ses activités au 2e étage du Carrefour Saint-Georges, où elle a aménagé en février 1983. Dans sa publicité, elle mentionnait que c'était un plaisir de servir la population beauceronne qui a si bien su lui faire confiance, ce qui est sûrement le cas puisqu'elle a été en affaire dans ce domaine pendant plus de 30 ans. Femme de public d'une grande élégance, elle était vraiment gentille, dotée d'une personnalité tout à fait appropriée pour opérer un commerce (photo 3). C'était une fonceuse qui a fait preuve d'audace et de persévérance. Elle est décédée le 10 juillet 2005 à l'âge de 78 ans. Photos 1 et 2 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.