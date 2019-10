La vie aussi pas mal compliquée de Jeanne

Quand on a 14 ans, ce n’est pas toujours évident de faire entendre sa voix. C’est l’âge où l’on se découvre, et où nous découvrons le monde sous un nouvel oeil. Jeanne n’est pas différente des filles de son âge, peut-être mis à part qu’elle ait une maturité plus développée que ses amies! Cet été, la jeune fille vivra d’excitantes aventures avec des jeunes de son âge au camp de tennis. En plus de perfectionner ses méthodes, elle améliorera sa capacité à s’adapter et à communiquer avec les autres. Serait-il possible qu’elle rencontre un premier amour? Découvrez l’été passionnant mais quand même un peu compliqué de Jeanne O’reilly Sauvé!

Ce n’est pas un secret pour personne, j’ai beaucoup d’affection pour la série La vie compliquée de Léa Olivier et les hors-séries sont une addition à ma folie pour ces livres! Je trouve que cette série est une échappatoire facile et qu’il éveille la nostalgie de mon secondaire. Le tome 11 de la série sortira bientôt et ça me fait un peu de la peine de le dire, mais il faudrait que ce soit la fin. En effet, la fin de la série avec la fin du secondaire serait une sage décision, parce qu’où j’en suis présentement, je trouve les situations un peu redondantes et ça atténue mon enthousiasme face à la série…

Mais pour en revenir au livre de Jeanne, j’ai préféré celui-ci à celui de Marilou pour une seule raison… La première est plus mature et terre-à-terre que la seconde. Je dois avouer que lorsque j’ai lu le résumé et que j’ai vu que le récit se passait avant l’arrivée de Léa à Montréal, j’avais peur que l’histoire soit un peu trop immature à mon goût. Heureusement, et à ma grande surprise, j’ai été super impressionnée par le caractère et la détermination de Jeanne, ce qui l’a rend un peu plus âgée mentalement. C’était un vent de fraicheur et j’ai trouvé ma lecture super légère et agréable! C’est un roman parfait pour la fin de l’été et pour le retour à l’école!

On retrouve dans ce roman des moments cocasses, des étincelles, de la complicité et de la grande ouverture de soi…

Merci aux Éditions les Malins pour l’envoi!

-Chloé

