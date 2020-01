La Faucheuse : Thunderhead

Shit happens. Ça, c’est exactement ce que je me suis dis en refermant le second tome de La faucheuse. Sérieusement, quels rebondissements! L’auteur sait très bien comment nous faire retenir notre souffle.

Citra et Rowan voient l’Ordre des faucheurs se détruire de l’intérieur. Il est temps de sonner l’alarme et de changer les choses, quitte à mettre sa réputation et sa vie en danger.

La Faucheuse, cette série qui est tellement sous-appréciée! Tout d’abord, j’adore le style d’écriture solide de l’auteur. Il est facile de se laisser captiver par le récit extraordinaire des protagonistes principaux. Non seulement sont-ils attachants, doués et perspicaces, Rowan et Citra sont un modèle à suivre pour toute la communauté des faucheurs. (Même si tout le monde ne veut pas l’admettre… ) Nous retrouvons, dans ce second tome, plus d’action et de suspense, de trahison, de péripéties et d’incompréhension de la part des personnages face au Thunderhead et au fonctionnement problématique de la hiérarchie des faucheurs.

L’idée derrière la ligne directrice du roman est avant-gardiste et surtout, assez réaliste. Autant que les héros sont bons, les vilains sont des malades, à un point tel qu’il est impossible de ne pas les mépriser. Je vous conseille fortement de découvrir cet auteur talentueux et sa série qui est un coup de coeur pour moi!

Merci à Collection R Canada pour l’envoi!

- C

