FINANCE ET PHOTOGRAPHE SUR LA PREMIÈRE AVENUE IL Y A 50 ANS

Encore une magnifique photo provenant du fonds Claude Loubier. Elle date de 1967 et nous montre un secteur central de la 1re avenue, juste au sud de la sortie de l'ancien pont. À gauche, on aperçoit les commerces: Le Roi de la Patate Frite, Au Rondin vêtements pour Dames, P.M. Bégin Chaussures et Beneficial Finance. À droite: la pharmacie P.E. Doyon, Gagné Musique, A.L. Green, HFC Prêts, le Studio de Photographie de Rouville Gagnon et les bureaux des Aciers Canam et de M. Roger Dutil, ces deux derniers étant indiqués vers l'arrière de l'édifice par la flèche apposée sur le côté. Vous avez connu ou fréquenté ces magasins?

Il y a eu à une certaine époque sur la première avenue de nombreux bureaux de compagnies de finance, comme on les appelait alors. Les compagnies de prêts HFC (Household Finance), Beneficial Finance, Laurentide Finance, Avco Finance, Crédit-Saint-Laurent, IAC Finance, Niagara Finance etc. Aujourd'hui, elles sont toutes disparues, ce sont les Banques qui les ont remplacées, à des taux généralement moindres.

De tous les commerces mentionnés, il n'en subsiste plus qu'un: Les aciers Canam, dont les bureaux sont maintenant situés dans l'Édifice Canam-Manac face à Place Centre-Ville. Surprenant n'est-ce pas, pour une période de seulement 50 ans. On n'arrête pas le progrès, certains disparaissent, d'autres arrivent et prennent la place. Ainsi va la vie. Photo fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.