LES BEAUCERONS, DES PATENTEUX

Les beaucerons que nous sommes sont reconnus comme étant des gens très ingénieux qui ont toujours su se débrouiller à travers n'importe quelle situation. On est très créatifs, une caractéristique qui nous a permis de devenir ce que plusieurs appellent «le miracle beauceron». Saint-Georges a toujours été une pépinière de ces gens imaginatifs qui ont su utiliser leur talent pour créer toutes sortes d'entreprises dont certaines sont devenues très importantes au fil des ans. La photo (de 1959) nous en montre un qui a su se tailler une place dans un domaine bien particulier, celui des chaines pour toutes sortes de véhicules. M. Roméo Poulin avait son entreprise au 13675 de la deuxième avenue, où la photo a été prise. Il avait réalisé un montage spectaculaire bien à la vue devant son établissement, qui ne pouvait faire autrement que d'attirer l'attention de ceux qui pouvaient avoir besoin de tels produits. Il était «manufacturier des chaines à glace Poulin». Son montage était la preuve que ses inventions pouvaient s'adapter à tout genre de véhicule quelle que soit sa grosseur. En plus qu'il fabriquait aussi des grappins. Se considérait-il comme un «patenteux» puisqu'il a ajouté à ses affiches le mot «PAT.»? En vérité, ce «pat» était plutôt l'abréviation du mot anglais «patented» (breveté) qui signifie qu'il détenait un brevet d'invention sur ses produits, pour éviter que quelqu'un lui vole ses idées. Bravo Roméo, un brave homme qui a su gagner sa vie d'une façon bien originale. Il avait raison d'être fier. Photo de Rosaire Gamache, du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.

