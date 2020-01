Max + Becca = Amour

La vie n’est plus la même depuis que Charlotte ne fait plus partie de la vie de Becca. Déprimée et solitaire, la jeune adolescente ressent le vide que son amie a laissé tous les jours. Dépourvue de toute motivation, Becca ne sait plus quoi faire de sa vie. Jusqu’au moment où Max l’incite à participer à la pièce de théâtre de son école secondaire. À ce moment, petit à petit, Bec nouera des liens avec les autres étudiants et s’émerveillera devant une nouvelle passion.

J’ai tellement d’amour pour les romans de Shannon Lee Alexander!!! Max + Becca est la suite du coup de coeur Charlie + Charlotte qui met en scène le frère et la meilleure amie de Becca. Ce sont des romances adolescentes sensibles et humoristiques, qui donneront au lecteur des papillons de joie et des larmes d’amour pour ses personnages principaux. Boule de tristesse et yeux scintillants de larmes sont nécessairement au rendez-vous!

Marginaux, brillants et drôles, Becca et Charlie se soutiennent plus que jamais. Pour Charlie, toutes les raisons sont bonnes pour que Becca sorte de son cocon et laisse une chance aux gens qui l’entourent. (Bien qu’il ne veut pas trop entendre de détails concernant Max hein! ) Max et ses amis, bien qu’un peu maladroits, essayeront d’intégrer l’adolescente dans leur gang. La crainte de perdre tous ceux que l’on aime est un chemin parsemé de rocailles et de flots de larmes, que Becca devra apprendre à surmonter.

Merci infiniment Interforum Éditis Canada pour ce magnifique second tome!

